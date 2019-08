La lluvia alivia la sequía de los taxistas, con 30% más de viajes

El mal tiempo es la única buena noticia para una actividad que viene muy castigada. Ayer en costaba conseguir coches de alquiler, cuando en un día normal las paradas están atestadas

“Cuando llueve como hoy la gente no duda en subirse al taxi y nosotros trabajamos un 30 por ciento mas que el resto de las jornadas. Igual para que rinda hay que trabajar de 12 a 14 horas” Julián Taxista

Cuando llueve es casi imposible conseguir taxis o remises, ya sea a través de las líneas telefónicas, WhatsApp o en las calles. Esto que para los pasajeros es un trastorno constituye un buen día para los choferes que, según reconocen, llegan a trabajar hasta un 35 por ciento mas que el resto de las jornadas.

Si bien es cierto que tanto los taxistas como los remiseros sintieron en los últimos tiempos que la crisis económica asestó un gran golpe al sector -se estimó hasta en un 50% la caída de la actividad-, también lo es que cuando llueve para ellos la actividad se multiplica.

“Me pasé 20 minutos llamando a una empresa de remises hasta que me di por vencida porque llegaba tarde a mi trabajo y empecé a caminar para tomarme un taxi, en las paradas tampoco había ninguno”, resume Delfina Virrey, estudiante de psicología, para graficar lo complicado que es conseguir un auto en los días de lluvia.

“Ojalá que llueva...”

Principio de mes, frío y lluvia parece ser la fórmula que en días como el de ayer, le hace un guiño a los taxistas.

El trabajo repunta y de una manera tal que lleva a algunos de los que trabajan con el sistema de radio a desconectarla porque en una vuelta por el centro se consigue un pasajero tras otro.

“Si un día común hacés 18 viajes, hoy que llueve llegás seguro a los 25”, afirma un taxista en la parada del Correo.

La movilidad que se aprecia en las paradas también confirma que el mal tiempo atrae a los clientes que buscan escapar de la lluvia.

“Las cosas no están bien y estos días hay que aprovecharlos porque se trabaja entre un 30 y un 35 por ciento mas que los días en los que no llueve, la diferencia de plata que se hace es importante”, asegura Maximiliano desde la parada que está en el Ministerio de Economía.

No obstante se reconoce que salir los días de lluvia también tiene sus riesgos porque las calles se tornan mas peligrosas, hay pozos que quedan tapados por el agua y no se ven y están los automovilistas que por mas que las condiciones no sean las mejores “no bajan el pie del acelerador” y provocan accidentes.

“Mi viejo era taxista y los días de lluvia no salía para no exponer el auto, ahora no nos podemos dar ese lujo porque hay que buscar el peso”, cuenta un taxista que reconoce que cuando llueve opta por manejar bastante mas despacio que el resto de los días. En esas jornadas logra duplicar a veces la ganancia.

También se reconoce que incide en la actividad la altura de mes. No es lo mismo una tormenta a principios de mes que si se está promediando el final.

“Si llueve un 25 por mas que diluvie la gente se moja, camina con paraguas o espera que pare, pero al taxi no se sube porque no tiene un mango”, opina Luis, taxista que reconoce que para sacar diariamente una suma “digna” debe trabajar entre 12 y 14 horas.

Hace tiempo que el sector se queja de que está “en franca caída” y eso lo reflejan las recaudaciones.

Por ejemplo si en diciembre del año pasado por turno un auto recaudaba de $1500 a $1600 diarios promedio, hoy, al cabo de la jornada laboral, la suma ronda entre $900 a $1100.

Aumentos en los costos

Si se tiene en cuenta el aumento que experimentaron rubros como el combustible, los seguros y los repuestos de auto, se toma dimensión del ajuste que debieron hacer los que viven de la actividad.

Además de la recaudación se descuenta el 25% para el combustible, el 30% se lo lleva el chofer y del resto el dueño debe pagar los gastos del vehículo, además de quedarse con algo de ganancia.

El gasto en combustible, precisamente, es uno de los motivos por el que las paradas están abarrotadas, salvo los días de lluvia.

“Salgo de trabajar muy tarde y aunque estoy en el centro, me cuesta conseguir un taxi y tengo que caminar hasta las paradas, si llueve es peor porque por la madrugada no anda nadie”, afirma Diego, empleado de un polirrubro.

Es que los taxistas reconocen que con los costos actuales, si dan vueltas en busca de pasajeros como hicieron siempre, la actividad se torna prácticamente “insostenible”.

Una estrategia promovida por algunos propietarios para lograr un ingreso “extra” fue la de poner publicidad en las lunetas de los vehículos y eso empezó a verse en algunos taxis.

Pero los comerciantes tampoco pasan por su mejor momento como para invertir en ese rubro, dicen los taxistas, y de los 2131 taxis que hay en La Plata se estima que tal vez unos pocos podrían conseguir algún auspicio que les reditúe algo como para zafar algún gasto.

En otro orden, el sector solicitó que se adopten algunas medidas como modernizar las paradas con mejores luminarias y que se permita aumentar el tamaño de los carteles de los autos para que se vean mejor.