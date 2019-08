¿Cuánto perdieron ayer las grandes empresas argentinas? Hoy las acciones se recuperan

Caídas estrepitosas e históricas para las compañías más importantes del país. La jornada del martes arrancó con más calma, ya que en Wall Street los ADR llegan a escalar hasta 6,8% en el caso de los papeles del sector financiero y solo con bajas para algunas energéticas

El "lunes negro" que vivió ayer Argentina golpeó duro. Tan es así que las grandes empresas que cotizan en la bolsa, en sólo un día, sufrieron una caída histórica. En tanto hoy, las acciones líderes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registran una fuerte recuperación de precios tras la debacle de la víspera, al tiempo que los ADR de acciones argentinas en los Nueva York también abrieron con importantes subas. El S&P Merval registra una suba 8,9% liderada por el alza de los papeles bancarios y energéticos y donde se registran varios "llamados a plaza" -suspensiones de cotización-, debido a la importante suba de precios que en algunos casos supera el 14% pero con escaso movimiento de papeles. En Nueva York, los ADR llegan a escalar hasta 6,8% en el caso de los papeles del sector financiero y solo con bajas para algunas energéticas.

Sin dudas que los resultados de las Paso en nuestro país repercutieron en el mercado y las compañías argentinas más importantes ayer se desvalorizaron un 45,2%, lo que equivale a una pérdida de US$18.144 millones en apenas una jornada. Es por eso que los analistas económicos consideraron al lunes post elecciones como el peor de los últimos 20 años.

Los títulos de empresas argentinas en Wall Street (ADRs) registraron ventas sin precedentes, con mayor afectación de los bancos ante la preocupación de los inversores por la salud del sistema bancario local, explicaron expertos. Es que al cierre del mercado, las caídas más pronunciadas, que significaron pérdidas millonarias, se registraban en empresas como Transener (57,8%), Edenor (57,5%), Grupo Financiero Supervielle (56,5%) y Distribuidora de Gas Cuyana (56,4%). Se supo que, por ejemplo, Transener perdió ayer U$S269 millones y Edenor unos U$S469 millones. Por otro lado, el Grupo Financiero Supervielle se contrajo en U$S396 millones.

Ayer los activos de Argentina se desplomaron en Wall Street porque la lectura fue que el apoyo a la fórmula kirchnerista amenaza seriamente la reelección en octubre del presidente Macri y, así, la continuidad de sus reformas económicas. En la bolsa de Nueva York, los bonos argentinos mostraron caídas de alrededor de 25%. Es por eso que al cierre del mercado, también bajaba la petrolera estatal YPF (-32%) el principal grupo privado del sector energético del país, Pampa Energía (-53%).

Justamente esta última empresa hoy aprobó un programa para la adquisición de acciones propias por U$S 50 millones, habida cuenta de "la volatilidad actual del mercado y que existe una diferencia entre el valor de los activos de la sociedad y el precio de cotización de las acciones". Esa diferencia "no refleja el valor ni la realidad económica que tienen los mismos en la actualidad ni su potencial futuro, resultando ello en desmedro de los intereses de los accionistas de la sociedad", explicó Pampa Energía en un comunicado. El directorio de la compañía comunicó la operación, respaldada en "la fuerte posición de caja y disponibilidad de fondos de la sociedad". El nuevo programa de recompra de acciones busca "contribuir a la disminución de la brecha existente entre el valor de la sociedad en base al valor de los activos, y el valor de la misma en base al precio de cotización de sus acciones", con miras a su fortalecimiento en el mercado. La operación se concretará por hasta U$S 50 millones o el monto menor que resulte en la adquisición hasta alcanzar el 10% del capital social. Actualmente Pampa tiene en cartera 84,8 millones de acciones equivalentes al 4,5% del capital social emitido, incluidas 5 millones de acciones correspondientes al plan de compensación del personal. A la vez, los precios no podrán superar los U$S 25 por American Depositary Receipt (ADR) en el New York Stock Exchange (NYSE, Bolsa de Nueva York) y hasta un máximo del equivalente en pesos argentinos de US$ 1 por acción ordinaria en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA). Conforme lo dispuesto en la Ley de Mercado de Capitales, el monto de las adquisiciones en el mercado argentino no podrá ser superior al 25% del volumen promedio de transacción diario que hayan experimentado las acciones de la sociedad durante los 90 días hábiles anteriores. La adquisición se realizará con ganancias realizadas y líquidas y/o con reservas facultativas, según surge de los Estados Financieros Individuales al 30 de junio pasado, y se deja constancia de que Pampa cuenta con la liquidez necesaria para realizar las mencionadas adquisiciones sin que se afecte su solvencia. El plazo será de 120 días corridos a partir de mañana, sujeto a cualquier renovación o extensión que sea aprobada por el directorio.

El análisis de especialistas

"El mercado ahora está asumiendo que Macri perderá en la primera ronda", dijo ayer Jorge Piedrahita, presidente ejecutivo de Gear Capital Partners, una consultora con sede en Nueva York. "La reacción del mercado ha sido brutal ya que los resultados fueron totalmente inesperados", agregó.

Cabe destacar que ya en la apertura de la bolsa, ayer los precios de los bonos eran entre 16 y 24 puntos más bajos, reflejando como mínimo un reperfilamiento de la deuda argentina, según el experto. Los bonos del país en dólares perdieron un 25% en promedio, a 55 centavos por dólar, informó Bloomberg. La bolsa de Buenos Aires perdió 37,93% y el peso argentino se depreció 18,76% ante el dólar. La caída del peso argentino incidió en la baja de 0,84% del peso mexicano y en la valorización de 1,1% del dolar en Brasil. La bolsa de Sao Paulo, la mayor de América Latina, perdió 1,98% y la de México cedió 1,41%.

Lo cierto es que el volumen de las transacciones daba cuenta del nerviosismo del mercado, que algunos expertos describían como una muestra de "pánico", con intercambios de hasta cinco veces el promedio en algunos casos. "Ciertos ADRs cayeron desde 20% hasta más del 50%. Los bonos han caído a lo grande también", señaló a la AFP Tiago Severo, economista senior para América Latina en Goldman Sachs.

Para Severo, la sensación general es que Macri no podrá remontar esta diferencia con la oposición liderada por la fórmula Fernández-Fernández. "Es un resultado bastante malo para los mercados y para muchos inversores que se estaban volviendo más optimistas sobre la historia argentina", subrayó.

Así, más allá de las pérdidas que sufrieron las grandes empresas, el banco de inversión JP Morgan advirtió que los resultados del domingo ponen en entredicho la continuidad de la política de austeridad de Macri, e incluso sugieren que la oposición obtendrá una mayoría en el Congreso en octubre. "La presión sobre los mercados financieros aumentará ante la probabilidad de una discontinuidad de la política", indicó el reporte. La economía argentina, la tercera mayor de América Latina después de Brasil y México, se contrajo 2,5% en 2018, según el FMI, que para este año prevé una disminución del PIB de 1,3%.