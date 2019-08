Polémica sin fin: La versión de Centurión sobre la pelea con Coudet

Lejos de apaciguar las cosas, Ricardo Centurión le agregó más condimento a la polémica cuando se refirió a la pelea con Eduardo Coudet que le provocó su traumática salida de Racing.

El mediocampista revivió el encontronazo con el DT, ocurrido durante el partido con River en febrero de ese año, brindó detalles desconocidos del episodio y criticó duramente al entrenador académico durante una entrevista televisiva.

"Yo no tengo problemas de hablar con nadie, soy un tipo totalmente abierto para hablar. Nadie me quiso hablar o cruzar, me mandaron ahí -a entrenarse con la Reserva, (en la que también tuvo problemas, dado que se tomó a golpes de puño con un juvenil), donde ustedes saben, hasta que saliera algo, dijo en diálogo con Fox Sports Radio.

Al brindar una descripción del hecho que le puso fin a su segunda etapa en Racing, Centu señaló: "Coudet hizo dos cambios y yo sentía que el tercero podía ser yo. Cuando me llama, voy caminando y no voy con la mejor cara. Entonces me mira y me dice: '¿Qué estás, cagado?' No me lo preguntó bien", describió la chispa que convocó a la explosión.

"Yo no quise meter leña al fuego, traté de pasarlo, pero no me lo dijo en buen tono, como 'estás cagado y lo vamos a sacar adelante', sino con mal gesto. Ahí se mete (Leonardo) Sigali y él se calma, porque seguía insultándome y diciéndome cosas", denunció.