El odontólogo "hot" de La Plata le respondió a Tinelli por los rumores de romance con Mora Godoy

Anoche, la bailarina dijo que el profesional platense al final tiene novia y el conductor del "Bailando" lo tildó de "chanta". El profesional salió a cruzarlo

El fuerte rumor de un romance entre la escultural bailarina Mora Godoy y el odontólogo platense Miguel Bozzi (más conocido como el "odontólogo hot") sigue dando tela para cortar. Anoche Mora realizó una nueva presentación en la pista de "Bailando por un sueño" y Tinelli no omitió preguntarle por la supuesto relación amorosa. Pero Mora descartó que pudiera pasar algo con él, ya que tiene novia. Para Tinelli, que pensaba que estaba en presencia de un nuevo romance de la farándula, el profesional de la ciudad de las diagonales "es un chanta", y este no dudó en salir a responderle.

Al tratar de sacarle datos a Mora Godoy sobre su vida sentimental, Tinelli recordó cuando el odontólogo de La Plata fue al programa para verla bailar. "¿El odontólogo que vino acá al final tenía novia?", inquirió el “Cabezón”, y ella respondió que "parece que sí". Además contó que el la bloqueó por unos días en Instagram precisamente para blanquear que estaba en relación con una mujer y, de paso, desmentir las versiones.

"Como bailarina estás allá arriba, pero en la vida sentimental... ¿El odontólogo que vino el otro día al final tenía novia? ¿El tipo no te dijo: ‘che yo estoy en algo’?", deslizó el conductor del certamen, que no perdonó a Bozzi: "Vino y estuvo parado ahí. El tipo es un chanta", calificó.

Consultado por EL DIA, el odontólogo platense recordó que los rumores de un amorío comenzaron con la publicación, en la afamada revista GENTE, de unas sensuales fotos entre Mora y él. "Las fotos que me saqué nunca supe que era para la revista, eran en realidad para un espectáculo de tango. Las sacó un fotógrafo. A mí me interesaba por el tema del modelaje, porque me pagaban. Era una foto mostrando el torso, al lado de ella. Luego me ofrecen hacer un corto para el cuarteto en el que bailaba ella. Pero después las fotos salieron en GENTE".

"El día que fui al programa también me entero que las fotos salieron en la revista . Yo soy un chico de barrio, le comenté a mis amigos de la invitación para ir a ShowMatch y me dijeron que fuera. Me organicé y fui. Estuve atrás. Pero cuando ella sale a la pista me llevan a delante y ponen la foto en la pantalla gigante", recordó sobre su visita al "Bailando".

Enojado con Tinelli después de que anoche lo tildara de "chanta", Bozzi dijo que "fui al programa por amistad con ella". Y puntualizó que "si yo quisiera fama hubiese ido ayer, ya que volvieron a invitarme. Soy un chico que estudié toda mi vida no para estar respondiendo al show. Al mismo tiempo, dijo que a pesar de los calificativos y los rumores "está todo bien con Tinelli y De Brito, son unos capos, pero ya está".

Sobre Mora contó que "la conocí en las vacaciones, en un boliche de Mar del Plata. Un amigo mío atiende en Capital e hizo buena onda con ella. Ella me invitó a bailar en el escenario y luego me invitó a verla en el programa". Por último, el "odontólogo hot" dijo: "A ver, está todo bien, pero los rumores me trajeron problemas con mi novia, claramente me trajo una serie de perjuicios en todo nivel".

En medio de la conversación con Tinelli, Mora Godoy deslindó de cualquier responsabilidad sobre el odontólogo y señaló que "es un amor, es buena persona".