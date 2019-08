"Este es el valor del dólar, a 60 pesos está bien", dijo Alberto Fernández

Alberto Fernández, el candidato a presidente que le sacó una amplia ventaja a Mauricio Macri en las Paso del domingo, se refirió a la crisis económica que se acentuó tras el resultado electoral del domingo. "Este es el valor del dólar", aseguró sobre la fuerte suba que la divisa estadounidense experimenta desde el lunes y que llegó a cerrar ayer a $63 en el Banco Nación.

Fernández, en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, manifestó que "estoy de acuerdo con que el dólar a 60 pesos está bien. Ahora está en un valor razonable. Tendríamos que lograr que las reservas se preserven. No es un dato menor: el último informe del Fondo habla de que el cálculo que hacía el Fondo era que podían quedar 6 mil millones de dólares de reservas. Y eso me alarmó mucho: en este proceso podría ser un deterioro mayor".

Al mismo tiempo agregó: "Así como dije que el dólar estaba retrasado y no se podía contener con fórceps, hoy digo que el dólar tiene un valor razonable, no hay argumentos para que siga aumentando. Esas cosas a nadie le hacen bien. No estoy especulando con eso". Y en el mismo sentido aseveró que "cada vez que la moneda se devalúa hay miles de argentinos que se empobrecen".

En tanto, el candidato del Frente de Todos sostuvo que Macri “tiene que terminar su mandato” e hizo una llamado a “ser responsables”. Luego de calificar al lugar que hoy ocupa el actual mandatario de "incómodo", dijo que “Argentina tiene que saber que voy a ayudar con todo lo que pueda, pero el Presidente tiene que ocuparse de gobernar. Los dos entendemos que el país está en una situación crítica y que debemos colaborar”.

Luego de la charla que mantuvieron ayer, en la que acordar mantener un "diálogo abierto", no descartó una reunión con el jefe de Estado. Aunque aseguró que “no le agregaría nada”. Y al respecto agregó: "Si es necesaria una reunión con Macri va a existir, pero yo no soy nada más que un candidato”.