El tenista que enloqueció en pleno partido, insultó, rompió raquetas y atacó al umpire

El polémico tenista Nick Kyrgios sigue dando que hablar, aunque no por sus actuaciones sino por el nuevo ataque de furia que tuvo en pleno partido.

El australiano estaba jugando con el ruso Karen Khachanov por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati (fue una derrota en tres sets muy ajustados) cuando protagonizó un show de insultos y raquetas rotas.

Kyrgios –seguramente uno de los jugadores más polémico del circuito--, a lo largo del partido, además de ampulosas quejas e insultos, rompió raquetas y le lanzó un escupitajo al umpire.

Vale destacar que Khachanov, noveno en el ranking, se impuso por 6-7 (3), 7-6 (4) y 6-2 después de dos horas y 14 minutos pero no la tuvo fácil: debió lidiar con el talento y las excentricidades --al borde del mal comportamiento-- de su rival.

Nick Kyrgios faked a toilet break so that he could go and smash two rackets to let out his frustrations 😂



