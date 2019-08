Control antidoping sorpresa para Messi y confirmación de baja

Mientras se recupera de su lesión, Lionel Messi fue sometido en las últimas horas a un control antidoping por pare de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.

También fueron analizados otros siete jugadores del Barcelona en el entrenamiento que estaba realizando el plantel azulgrana.

Además de Messi debieron someterse al control sorpresa Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo, Sergi Roberto, Héctor Junior y Carles Pérez.

Se aclaró que la Agencia tiene permitidos realizar este tipo de controles aleatorios para regular que ningún jugador del torneo español esté consumiendo sustancias prohibidas.

SERÁ BAJA

El director técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, confirmó hoy la baja por lesión de Lionel Messi para el debut de mañana en la liga española ante Athletic de Bilbao, como visitante.



"No vamos a arriesgar y menos con 'Leo'. Todavía no se entrenó con el equipo. Vamos a esperar pero sigue un proceso de recuperación bastante bueno", manifestó Valverde en la conferencia de prensa que brindó en la previa del debut de mañana en San Mamés.



El capitán "culé" se entrenó hoy con pelota en la arena pero todavía no se sumó a los trabajos del plantel principal.



En el video que publicó la cuenta oficial de "Otro", la red social de los futbolistas más reconocidos, se ve al zurdo con una exigente rutina de trabajos físicos con pelota sobre la arena.



Messi se recupera de la lesión de primer grado en el sóleo de la pierna derecha que sufrió el pasado 5 de agosto pasado, en su primera práctica luego de las vacaciones tras participar de la Copa América con el seleccionado argentino.