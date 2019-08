Macri: "No hay mejor manera de defender la Constitución que acatarla, no atacarla"

ANTICIPO.- Se realizó en el museo del Parque de la Constitución en el que son homenajeados los convencionales que modificaron la Carta Magna en 1994

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "la posibilidad de seguir transformando para siempre la Argentina está en nuestras manos", y señaló que "no hay mejor manera de defender la Constitución que acatarla, no atacarla", al hablar en el museo del Parque de la Constitución, en la ciudad de Santa Fe, por el 25 aniversario de la reforma de 1994.



Acompañado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, Macri comenzó su discurso diciendo que "en estos días difíciles, de angustia para tantos argentinos", hoy, "más que nunca, tenemos que hablar de nuestra Constitución".



"Nuestra Constitución se trata de valores, de la justicia, de la paz, de la libertad, una declaración que establece el país que queremos y cómo queremos convivir, y lo que somos nos llena de orgullo", expresó en su discurso ante una diversidad de dirigentes y funcionarios, muchos de ellos políticos que fueron convencionales constituyentes en 1994.



Asimismo, sostuvo que "no hay mejor manera de defender la Constitución que acatarla, no atacarla", y remarcó que "hoy hay una cultura de poder diferente en Argentina".



En otro tramo del mensaje, el primer mandatario dijo que "la democracia es una forma de vivir y está en nosotros cuidarla", y que en lo personal "siempre" concibió el poder "para servir", y que "hoy se respira libertad, transparencia, y sobre la mesa está la verdad, incomode a quien acomode, no hay abuso de poder porque a mayor poder, más humildad".



Por último, afirmó que los convencionales constituyentes que reformaron la Constitución en 1994 fueron parte de una "generación valiente", y consideró que esa modificación de la Carta Magna fue "una apuesta a nuestra madurez, a nuestra institucionalidad y a nuestro sistema electoral para que sea más representativo".



La Convención Nacional Constituyente, impulsada durante la presidencia de Carlos Menem, sesionó en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, y en el Teatro Municipal Tres de Febrero, en la ciudad de Paraná, entre el 25 de mayo y el 22 de agosto de 1994, mientras que la jura se realizó el 24 de agosto en el Palacio San José, en Entre Ríos.



Los ex presidentes Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner, Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá fueron convencionales constituyentes, así como los actuales legisladores Elisa Carrió, Fernando “Pino” Solanas; el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, entre otros.



Entre otras personalidades que participaron de la reforma están Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Horacio Rosatti, Héctor Masnatta y Rodolfo Barra, que fueron designados jueces de la Corte Suprema; y el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez.



En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, el Congreso de la Nación abrirá sus puertas para que el público pueda realizar visitas guiadas y participar de actividades especiales organizadas para celebrar los 25 años de la reforma constitucional.



Las visitas se desarrollarán mañana, en forma gratuita, entre las 11 y las 17, y, según los organizadores, en esta ocasión se podrá recorrer los emblemáticos e históricos salones Delia Parodi y Pasos Perdidos, así como el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, sitios donde comenzó a gestarse la reforma.



La reforma constitucional de 1994 estableció la reelección presidencial -que habilitó a Carlos Menem a un nuevo mandato-, la creación de la figura del jefe de Gabinete, el tercer senador, el Consejo de la Magistratura y formas de democracia directa, como la consulta y la iniciativa popular.



Se trató de la séptima modificación de la Constitución, que se sancionó en 1853, y se arribó a ella mediante un acuerdo entre Menem y el ex presidente y líder de la UCR Raúl Alfonsín, que se conoció como Pacto de Olivos.