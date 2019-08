¿Le bajan la persiana al mercado de pases?

Si bien el libro ya cerró, se ilusionan con traer un refuerzo de último momento. Tendrá que venir del ascenso o del extranjero

| Publicado en Edición Impresa

Estudiantes y Gimnasia ya empezaron la Superliga 2019/20, pero Gabriel Milito y Darío Ortiz siguen esperando algún refuerzo más para mejorar sus planteles de cara a una temporada que los encuentra con varias urgencias.

Por el lado del Lobo la sorpresiva salida de Brian Mansilla (sin lugar decidió interrumpir su contrato para irse a Portugal) le deja a la dirigencia un cupo extra hasta el 5 de septiembre. El técnico insiste por otro delantero o un volante ofensivo. Ninguno puede estar fichado en otro equipo de Superliga: se busca en el ascenso o en una liga extranjera.

En el Pincha el escenario es más complejo. Todos los cañones apuntan a Francisco Apaolaza, que podría ser cedido a préstamo a Antofagasta de Chile. Si eso se produce la dirigencia no descarta hacer un nuevo esfuerzo por Oscar Trejo, el jugador argentino que se encuentra en Rayo Vallecano de España con ganas de pegar la vuelta al fútbol argentino. No es sencillo desde lo económico porque el fútbol profesional ya alcanzó su límite económico, pero...

Conformes en los resultados, con mucho por mejorar

Gimnasia tuvo un rendimiento regular contra Lanús. Con muchos errores en el primer tiempo, mejoró en la parte complementaria, al menos en la entrega y orden defensiva. Por eso el empate dejó conformes a jugadores y cuerpo técnico.

Pero sabe el Indio Ortiz que debe dar un plus contra San Lorenzo si es que quiere quedarse con los tres puntos, los que necesita como el aire en su lucha por no caer en los tres puestos de descenso. No puede volver a cometer errores defensivos y debe ser más astuto dentro del área. El único cambio será el ingreso de Maxi Coronel en reemplazo del suspendido Maxi Caire. De esta manera el Yacaré Morales pasará a ocupar el lateral derecho.

Por el lado de Estudiantes, la victoria ante Aldosivi dejó conforme a Gabriel Milito. Pero el equipo no dejó una buena imagen hacia afuera. Tampoco para adentro. POr eso el DT metió mano y, a la baja obligada de Pellegrini por lesión le sumó las de Erquiaga y Colombo. Ingresarán Mura, el chileno Fuentes y Manuel Castro.

Los equipos platenses enfrentarán a dos rivales muy necesitados. Banfield llega con un flojo primer semestre en sus espaldas y una derrota inesperada ante Arsenal, que dejó a su entrenador Hernán Crespo en la cuerda floja. Ya es cuestionado por un importante sector de los hinchas.

Lo mismo San Lorenzo, que el miércoles fue eliminado de la Copa Libertadores a manos de Cerro Porteño y luego de estar 1-0 en ventaja. Sin Copa Argentina tampoco, su único objetivo es pelear esta Superliga, con un plantel renovado, diez refuerzos y un presidente que va de candidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

PAGS. 2, 3, 4 Y 5