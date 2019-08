Macri en Ferro: "No vieron durante 28 años las cosas y ahora dicen que las van a resolver"

El presidente Mauricio Macri encabezó el cierre de la campaña electoral del oficialismo en la Capital Federal con un acto en el club Ferro Carril Oeste, junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y los principales aspirantes a puestos legislativos por el distrito. En su discurso apuntó al peronismo bonaerense: "No vieron durante 28 años las cosas que no estaban en la provincia de Buenos Aires, y ahora dicen que las van a resolver", y pidió el voto del electorado en las PASO del próximo domingo al sostener que "no volvemos al pasado porque la Argentina del futuro es la que queremos, porque no hay futuro en el pasado".

"Lo que estamos logrando en Buenos Aires a cada rincón de la Argentina", manifestó Macri y afirmó que vivimos "en un mundo complicado que no regala nada". Por eso le dijo a los porteños: "Quiero agradecerles de corazón por estar, por bancar". "Lo importante es entender que hay que pensar en el mediano y largo plazo", manifestó y pidió no tomar "atajos ridículos y autodestructivos que durante décadas nos llevaron al mismo lugar".

Por su parte, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que "da orgullo ver la ciudad de Buenos Aires hoy" y aseveró que "va a dar orgullo ver la Argentina si seguimos por acá". Vidal también habló al participar del cierre de la campaña en Ferro. La gobernadora bonaerense destacó el "compromiso, la honestidad, el trabajo, la persistencia" de Rodríguez Larrera, para quien "no hay objetivo que no sea posible", según afirmó.

"Los vecinos lo saben porque lo ven todos los días. Ese camino, esa perseverancia y ese compromiso que sale de acá es el que nos unió hace muchos años y nos sigue uniendo", agregó la mandataria bonaerense. Asimismo, destacó que fue Macri quien "desafió a esta ciudad olvidada, abandonada, diciéndole basta y estuvo bueno Buenos Aires".