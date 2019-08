Solicitar turnos online para tramitar la licencia de conducir es una odisea en la Ciudad

Así lo afirmaron usuarios platenses que debieron lidiar con fallas en la plataforma de internet. Desde la Municipalidad señalaron que el sistema, provisto por la Provincia, presentó intermitencias en los últimos días y será solucionado en breve. También hay complicaciones para la emisión del libre deuda

Pedir turnos para tramitar la licencia de conducir, renovarla o ampliar la categoría de la misma, o solicitar el certificado de libre deuda requerido para este tipo de gestiones, se convirtió en las últimas horas en una odisea para los usuarios platenses que intentaron operar a través de las plataformas online tanto desde sus hogares como en las delegaciones barriales. En ese sentido, desde la Municipalidad de La Plata se informó que el sistema, que es provisto por la Provincia, presentó fallas intermitentes aunque se estima que "será solucionado y en breve no habrá más inconvenientes".

De acuerdo con dos conductoras que concurrieron a la delegación de Gonnet para pedir turno con el propósito de ampliar sus permisos, en el día de ayer fue imposible llevar a cabo dichas diligencias porque "estaba caído el sistema".

María, quien el martes se acercó a la sede comunal de Gonnet, contó que "concurrí para pedir un turno para ampliar el registro, pero no pude porque no funcionaba el sistema. Me dijeron que se cayó en toda la Ciudad". Hoy la mujer volvió a acercarse a la dependencia y aseguró que tras una espera de varias horas finalmente pudo concretar la gestión. Sin embargo, dijo que "esta vez muchas personas tenían dificultades para sacar el libre deuda".

"El sistema tiene vaivenes muy prolongados. Yo pude sacar turno porque me quedó un buen rato, pero si no tenés tiempo te vas sin poder hacerlo. Hoy lo que ocurría es que mucha gente no podía sacar el libre deuda", aseguró .

Este mismo problema se registraba este miércoles en la delegación de Lisandro Olmos, otro de los puntos de la Ciudad asignado para distintas gestiones relacionadas con el registro de conducir. En este caso, desde la sede del oeste de la Ciudad se indicó que "no se están emitiendo libre deuda durante la jornada porque no anda el sistema".

Otra vecina, Analía González, dijo estar "indignada" tras intentar sin éxito sacar un turno para extender su permiso. Sus dos primeros intentos fueron a través de internet y en la delegación de Gonnet. Como último recurso acudió a la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), en 5 entre 56 y 57. Sin embargo, tampoco pudo. "Me dijeron que no se podía porque posiblemente se cayó el sistema", expresó.

"Estoy desesperada porque se me vence el registro la semana que viene. Además, necesito ampliarlo. Veremos si arreglan el sistema así puede solicitar el turno", aseguró González.

En este marco, la Municipalidad informó que en cuanto al sistema para iniciar trámites para obtener o renovar la licencia de conducir, durante los últimos días tuvo algunas fallas técnicas y funcionó con intermitencias.

Asimismo, desde el área correspondiente precisaron que si bien actualmente está funcionando con normalidad, se está realizando un monitoreo en caso de que se registren nuevos problemas técnicos.

Al respecto, comunicó la Comuna, es válido destacar que es un sistema que provee el área de la dirección de licencias de conducir de la Provincia de Buenos Aires y si bien se estima que no habrá nuevos inconvenientes, aquel vecino que desee puede acercarse a la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano en calle 20 y 50 y reprogramar su turno.