Yanina Latorre contra Andrea Campbell: "¡No podés poner en mi boca palabras que nunca dije!"

La panelistas protagonizaron un duro cruce este jueves durante el programa "Los Ángeles de la Mañana"



Yanina Latorre y Andrea Campbell se enfrentaron duramente este jueves durante la emisión del programa que conduce Ángel de Brito.

Todo comenzó cuando el periodista le preguntó a la actriz por sus declaraciones en el ciclo radial de Ulises Jaitt, donde ella dijo que Yanina había tenido un "exabrupto" con su hermana, por Natacha, y que también se excede al calificar de "chorra" a Agustina Kämpfer.

Campbell le respondió directamente a Yanina y dijo: "No hablé mal de vos". Pero la rubia no le creyó y lanzó: "Sí, hablaste mal de mí y te quiero aclarar un par de cosas: en mi vida hablé de Natacha y el día que se murió fui el ser más respetuoso".

"¡Te pido disculpas entonces!", exclamó Campbell, pero la rubia le recriminó: "Claro. Me tenés que pedir disculpas porque no podés decir que tuve un exabrupto con Natacha cuando no lo tuve. ¡No podés poner en mi boca palabras que nunca dije!".

La discusión siguió unos minutos más hasta que Yanina amenazó a la actriz con mostrar chats donde presuntamente habla mal de Kämpfer: "Porque vos de la boquita para afuera y en la tele te hacés la vivita. No me desafíes porque subo los chats. Te equivocaste, reina, en meterte conmigo. Pusiste que Kämpfer 'está puesta' en el programa".

Tras la amenaza, Campell dejó de hablar y se dirigió a De Brito: "Hacé lo que quieras. La verdad es que no es mi estilo. Tengo la mejor buena onda y hasta le pedí disculpas si ella no dijo nada. No me interesa este tipo de conversación".