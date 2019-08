Lali Espósito angustió a sus fans con una frase que se malinterpretó

La cantante tuvo que salir a aclarar sus dichos que daban a entender que se retiraba de la música

Lali Espósito se ha consolidado en el último tiempo como una destacada cantante, dejando de lado -al menos por el momento- su actividad como actriz. Pero un mensaje en Twitter puso en alerta a sus fanáticos.

Cuando la revista Billboard, en su ranking Social 50, la eligió en el puesto número 5 dentro de los músicos más populares de las redes sociales, Lali expresó en su cuenta de la mencionada red social: "Bueno... me retiro amorosos míos!!! Quiero agradecerles el aguante incondicional hace tantos años y con cada cosa que emprendo! Se que están ansiosos por escuchar mi nueva música y YO TAMBIÉN!!!.. Los mal acostumbre sacando tres discos sin stop jaja".

Bueno....me retiro amorosos míos!!! Quiero agradecerles el aguante incondicional hace tantos años y con cada cosa que emprendo! Se que están ansiosos por escuchar mi nueva música y YO TAMBIÉN!!!..los mal acostumbre sacando tres discos sin stop jaja pero... — Lali (@lalioficial) 7 de agosto de 2019

Y siguió: "Pero hay momentos diferentes, nuevos. Y este es uno! De reencontrarse y seguir buscando la originalidad y crecer. Siempre buscando representarme y representar a mi país! Este 2019 me esta enseñando tanto!".

...hay momentos diferentes,nuevos.Y este es uno! De reencontrarse y seguir buscando la originalidad y crecer. Siempre buscando representarme y representar a mi país! Este 2019 me esta enseñando tanto! 🙏☺️ — Lali (@lalioficial) 7 de agosto de 2019

Tras estos mensajes, muchos especularon y temieron un retiro de la cantante, llegando incluso a ser noticia de varios portales y convertirse en tendencia en Twitter.

Por eso, Lali se vio obligada a hacer una aclaración e indicó: "Ayer puse después de estar un rato compartiendo recuerdos con mis seguidores 'chau. Me retiro' y hoy hay medios llamando a mi jefa de comunicación preguntando PORQ ME RETIRO DE LA MÚSICA...... jajaja me reí 30 minutos".

Ayer puse Desp de estar un rato compartiendo recuerdos con mis seguidores “chau. Me retiro” y hoy hay medios llamando a mi jefa de comunicación preguntando PORQ ME RETIRO DE LA MÚSICA........🙄 jajajjaa me reí 30 minutos — Lali (@lalioficial) 7 de agosto de 2019

"Es cierto que estaba reflexionando y compartiendo pensamientos... pero el 'Me retiro' era 'Me voy a poner la milanesa al horno. Hasta mañana...'", cerró con humor la artista.