Música culta en las escuelas públicas, una fórmula que cambia vidas día a día

Niños y niñas de distintos sitios de la Región se encontraron por primera vez con “raros instrumentos” en el colegio de su barrio. Se anotaron para aprender a tocar. Ello los condujo a la universidad, al exterior, a sinfónicas o al Colón

| Publicado en Edición Impresa

Por CARLOS ALTAVISTA

caltavista@eldia.com

Evelyn Ruarte tiene 12 años. Cursa primero de secundaria en la Escuela Media Nº 2 de Berisso. Cuando estaba en sala de 5 del Jardín de Infantes 904 del Barrio Obrero, profesores de la orquesta escuela de la ciudad ribereña invadieron el lugar con extraños instrumentos: violines y violoncellos. Quedó absorta ante el sonido del violín. Y se anotó para aprender a tocarlo. El próximo 16 de septiembre, luego de pasar por una rigurosa selección, encabezará junto con otra niña, de Lanús, un concierto en el Teatro Colón.

Desde el año de su nacimiento, 2005, la orquesta escuela se convirtió en un programa modelo con alto impacto en Berisso y en la Región. Dio sus primeros pasos en la Escuela Primaria Nº 25 de la populosa barriada de El Carmen, que cada sábado continúa siendo el centro de reunión de la inmensa mayoría de los alumnos y alumnas. Son ensayos masivos en un ámbito de compañerismo que genera un profundo sentido de pertenencia.

En aquel 2005, veinte chicos y chicas tomaron por vez primera un violín, una viola, un cello, un contrabajo, una flauta traversa. La música culta, de la mano de profesores “pura vocación” que tocaban en los más prestigiosos centros nacionales e internacionales, desembarcó en una escuela pública de la periferia. Luego en otra, y en otra y en otra más. Hoy el programa cuenta con más de 600 niños, niñas y adolescentes que toman clases en 15 núcleos diferentes. Los estudiantes avanzados ya trabajan como docentes de los más pequeños. La experiencia crece. Se expande. Sigue cambiando vidas. Literalmente. Como la de Evelyn.

¿Por qué esta experiencia no se universaliza? ¿Por qué no se atesta a todas las escuelas públicas de instrumentos? Las respuestas no están aquí. Aquí hay historias que merecen (o deben) ser contadas.

“NUNCA LOS HABÍA VISTO”

Hace ocho años, Jonathan Miranda Figueroa (26) tocaba la guitarra de oído. Vivía en La Plata, pero apenas a un paso de la Escuela 25 de Berisso. Sólo tenía que cruzar la avenida 122. Y lo hizo. Ese día se le abrió un mundo que lejos estaba de imaginarse.

“Cuando estaba en el Jardín, unos profesores vinieron a hacer una muestra. Y quedé enamorada de esa música”

Evelyn Ruarte (12)

Violín

“Fui a un ensayo general por curiosidad, invitado por amigos. Me gustaba la música, pero no tenía posibilidad de estudiar en conservatorios. Apenas era aficionado a la guitarra”, recordó Jonathan, para enfatizar: “allí se abrió una puerta a la música sinfónica. Descubrí instrumentos y sonidos que, al menos en vivo, nunca había visto o escuchado”.

Tras estudiar violoncello durante 3 años en la orquesta, audicionó para ingresar a la carrera de Música de Cámara en la Universidad Nacional de Lanús. En su trayecto académico, Jona tuvo algunas “distracciones”. “Viajé becado al International Cello Institute de Minnesota (EEUU), donde tomé clases magistrales y participé de conciertos”, contó. Luego obtuvo otra beca, la que otorga el Mozarteum Argentino, con sede en el Teatro Colón, para estudiar (hasta hoy) con el maestro José Araujo, solista de la Filarmónica de Buenos Aires formado en el país, en Suiza y en Francia. También participó dos veces del Festival de Música de Santa Catarina, Brasil. Y más.

“Al terminar el secundario me anoté en Arquitectura. Era la idea que tenía desde siempre. Pero ya estaba en la orquesta, y eso me ayudó a descubrir mi real vocación. Sé que jamás me voy a cansar de esto”, subrayó el docente y músico, actualmente al frente de la orquesta infanto-juvenil que nació en el Colegio Sagrado Corazón de María de Arturo Seguí “por empuje de los padres y madres; es un nuevo desprendimiento del programa original”, resaltó.

AL COLÓN

“Cuando estaba en la sala de 5 años del Jardín (de Infantes 904 del Barrio Obrero de Berisso), unos profesores vinieron a realizar una muestra con violines y cellos. Y yo quedé totalmente emocionada con el violín”, recordó Evelyn Ruarte.

La niña de 12 años se anotó en la orquesta y siguió estudiando durante su paso por la Escuela Primaria Nº 22 del Barrio Banco Provincia. En este 2019 empezó el secundario en la Media 2.

“No hay programas que brinden semejante oferta cultural en forma tan masiva e igualitaria”

Jonathan Miranda Figueroa (26)

Violoncello

Evelyn es tan tímida y humilde que no contó el paso gigante que dará el 16 de septiembre. Pero lo hicieron los mayores, Jonathan y Brian Montoya (25). “Ella y otra chica, de Lanús, fueron las dos seleccionadas entre los alumnos de las 63 orquestas escuela que funcionan en la provincia de Buenos Aires para tocar en el Teatro Colón. Será un evento especial, en el cual encabezarán el Concierto de Vivaldi para dos violines y orquesta de cuerdas”, describieron.

“Cuando entré a la primaria ensayaba en mi escuela y en otros lugares, como en el CIC (Centro de Integración Comunitaria del Barrio Obrero), el Club Español y la Escuela 25 de El Carmen, adonde voy todos los sábados”, dijo en voz bajita Evelyn, quien hoy piensa en “seguir con la música hasta donde pueda”. Sus compañeros y compañeras mayores sonrieron. “Tiene tiempo de sobra”, puntualizaron.

UNO DE AQUELLOS VEINTE

“Arranqué en la orquesta el 19 de septiembre de 2005, en la Escuela 25 de El Carmen. Fui parte del núcleo fundacional”, contó Brian Montoya. “Tenía 11 años. Nos llamaron al salón de actos y aparecieron varios profesores con instrumentos que nunca habíamos visto. Después, me anoté para aprender flauta travesera (así se llama, comentó). Entonces, para mi era un juego”, reconoció quien hoy se encuentra realizando la tesis para graduarse como músico en la Universidad Nacional de Lanús, mientras forma parte del equipo que coordina la orquesta escuela y sus núcleos, da clases en esa formación, en el Club Atlético City Bell y en la orquesta barrial en movimiento que hace pie en Los Hornos, Olmos y Melchor Romero.

“Esta experiencia abre cabezas. Tener en tu escuela, la del barrio, a un profesor formado en los mejores conservatorios de Europa que te enseña a tocar, es impagable. A ello hay que sumarle los viajes, los conciertos. Por ejemplo, Evelyn estuvo en el grupo que viajó a Jujuy a tocar con Gustavo Santaolalla”, destacó Brian.

“Tener en la escuela del barrio un profe formado en los mejores conservatorios del mundo, es impagable”

Brian Montoya (25)

Flauta traversa

Cabe recordar que a fines del año pasado, 21 alumnos y alumnas de la orquesta escuela berissense fueron invitados a participar del Festival de Arte Sustentable “Jujuy Corazón Andino”, un reconocido evento internacional que les permitió tomar parte de talleres, ensayos, clases magistrales, y del megaconcierto de cierre que se realizó en Purmamarca, junto con orquestas juveniles de Perú, Brasil, Chile y Paraguay. En ese concierto acompañaron a figuras de la talla de Gustavo Santaolalla, Paquito D’Rivera, Elena Roger, Carlos Nuñez, y otros.

“No hay otros programas que ofrezcan semejante oferta cultural en forma tan masiva e igualitaria. La entrada de la música sinfónica a las escuelas sensibiliza, y su estudio, forma integralmente. La disciplina y el respeto por el trabajo en grupo es lo que más destacan las maestras de los chicos que están en la orquesta”, resaltó Jonathan.

“A mi me sirve hoy en día, en la facultad”, acotó Emanuel García (19), quien nunca dejó la formación musical pese a que se inscribió para estudiar su otra gran pasión, la ingeniería, en la UTN. “Cuando estaba en 6º grado, en la Primaria 25 de El Carmen, también vinieron músicos con instrumentos a realizar una demostración. Elegí el clarinete. En cuarto año del Albert Thomas me pasé a una secundaria común porque el instrumento me requería mucho estudio y mucha disciplina para poder avanzar. Y si bien este año finalmente me anoté en ingeniería civil, que me encanta, aquella base me sirvió muchísimo y la aplico a la facultad”, relató quien sigue ayudando a los chicos que recién empiezan, así como formando parte de la orquesta.

“FUI A ACOMPAÑAR A MI HERMANA”

No son pocas las historias como la de Katherine Vargas (16), quien hoy cursa 5º de secundaria en el Colegio Santa Rosa de Lima, en 122 y 80. “En agosto del 2013, con 11 años, fui a la Escuela 25 a acompañar a mi hermana. Nos invitó un chico del barrio que iba desde hacía tiempo y que también estaba en el Teatro Argentino. En realidad, la que quería aprender violín era ella. Finalmente terminé haciéndolo yo. Al principio por curiosidad, que con el tiempo se transformó en una pasión”, describió. Así, Katherine pasó de ir al colegio para acompañar a su hermana a tomar un violín por vez primera entre sus manos. De apasionarse por esa música a convertirse en alumna del maestro José Bondar, 1º violín del cuarteto de cuerdas de la UNLP, una de las formaciones más prestigiosas del país y de Latinoamérica.

La música culta -como la llaman algunos- abre cabezas, descubre talentos, provoca pasiones, enseña nuevos mundos, forma integralmente a los chicos y chicas. Sigue sin respuesta una pregunta: ¿Por qué esta experiencia no se universaliza?.