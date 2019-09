Ante casos de violencia, usuarios piden seguridad en los cajeros automáticos

El fin de semana pasado se registraron distintas situaciones al límite con un hombre que se instaló entre las máquinas de 48 entre 6 y 7, del Banco Nación. Hay entidades que ya traban las puertas después de las 20

| Publicado en Edición Impresa

Un hecho con ribetes violentos se vivió el último sábado por la tarde en el cajero automático que Banco Nación tiene en calle 48 entre 6 y 7 cuando un hombre en situación de calle, que se encontraba en ese lugar durmiendo semidesnudo, se despertó, trabó el acceso con un palo para salir a orinar en la vereda y, minutos después, regresó con bolsas de basura y pidió dinero a gritos a quienes intentaban hacer extracciones o cargar la tarjeta SUBE. Ante la inusual situación, una mujer intentó convocar a algún agente de la fuerza pública pero no encontró a nadie a quien recurrir en varias cuadras a la redonda. “Mi hija entró al cajero porque vino acompañada, si no ese hombre la hubiera intimidado con ese palo, cómo decirle que no cuando pide dinero si uno piensa que se puede salir de sus cabales mas aún”, sostuvo al salir del cajero una mujer.

Si bien el fenómeno de la ocupación de los cajeros automáticos no es nuevo, no en todos los casos se viven momentos tan incómodos como el que el último fin de semana pasaron los clientes que esperaban en 48 casi 7 para hacer distintas gestiones.

También se remarcó que es usual encontrar gente durmiendo en el cajero de 7 y 54 y que en el de 50, entre 5 y 6, en varias oportunidades son las mismas personas que piden ayuda las que advierten a los usuarios qué cajeros tienen plata y cuáles no. También se encuentran familias completas ocupando las inmediaciones de los cajeros en diferentes bancos, en una situación que se transforma en un momento “incómodo” para diferentes usuarios.

En los cajeros de 6 y 47 también suelen instalarse familias durante gran parte de la jornada, incluso en horarios nocturnos, quienes solicitan ayuda en dinero a los clientes y también marcan qué cajero funciona y cuál no, y a la salida cada usuario recibe el pedido. A veces se producen encontronazos cuando la respuesta es negativa.

INCOMODIDADES

Según distintos relevamientos hechos por EL DIA, el hombre que se encontraba en el cajero automático del Banco Nación de 48 entre 6 y 7, tiene un historial de hechos violentos o que al menos incomodaron a varias personas en el microcentro: desde gritar a viva voz que padece hambre y hacer gestos obscenos, hasta insultar a quienes ignoran sus demandas.

“Es frecuente que recorra la fila de la parada del micro universitario para pedir una ayuda, a las chicas les agarra las manos por la fuerza y les da un beso para convencerlas de que lo ayuden y muchas con tal de apartarlo le dan hasta el dinero que llevan para los apuntes o se cruzan de vereda hasta que el hombre se va”, contó María Ramirez, estudiante de Psicología.

“Mi hija entró al cajero porque estaba acompañada, sino era difícil afrontar la violenta situación”

Los voluntarios de Sumando Voluntades, que asisten a personas en situación de calle, contaron que ese hombre paraba tiempo atrás en la zona de avenida 44, entre 14 y 15, se lo conoce con el apodo de Tito, calificaron su forma de ser como agresiva y consignaron que en ocasiones se muestra sin ropa.

“No es de La Plata, es de la zona de Berazategui, su problema es el alcoholismo, pero cuando estuvo internado en el pabellón Carrillo del Hospital Melchor Romero se escapó y nadie mas lo buscó”, sostuvo Nancy Maldonado, titular de Sumando Voluntades.

La voluntaria indicó que varias personas que se escaparon de ese hospital terminaron deambulando por las calles de la Ciudad sin la contención necesaria para atender sus patologías.

“A Tito le dijimos que tenía que volver a tratar su adicción en el hospital y nos respondió que a él no le habían resuelto nada, nosotros le llevábamos comida, pero una vez se puso violento, mostró y tocó sus partes íntimas y ya no nos acercamos mas”, agregó Nancy Maldonado.

En otro orden se constató que después de las 21 hay cajeros del microcentro a los que ya no se puede ingresar porque se encuentran cerrados con llave.

Caso Crónico

El hombre que en ocasiones duerme en el cajero del Banco Nación fue identificado por quienes se desempeñan en la Secretaría de Desarrollo Social y por empleados de la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia de la Comuna y se informó que se trata de un ‘caso crónico’.

En ese sentido, desde la Comuna se informó que, en reiteradas oportunidades se lo quiso asistir e, incluso, se lo instó a ingresar a un parador para gente en situación de calle a fin de brindarle la asistencia médica y sanitaria correspondiente, pero no accedió a ninguna de las alternativas.

Asimismo, se comunicó que todas las intervenciones se encuentran registradas y que esas áreas del municipio se presentaron también ante el Juzgado de Familia N° 5 para que se inicie el correspondiente proceso de intervención.