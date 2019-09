Curioso reclamo de un acusado por homicidio

| Publicado en Edición Impresa

El abogado del imputado por uno de los dos crímenes registrados el 19 de enero de 2018 en una fiesta en el Barrio Savoia, pidió desechar el pedido de detención a su cliente realizado por el fiscal, objetándole que no aplicara en esta causa el “precedente Scioli”.

Juan José Losinno, abogado de Maximiliano Basualdo, cuestionó en la presentación ante el juez Pablo Raele que el fiscal Alvaro Garganta, no solicitara la detención del ex gobernador Daniel Scioli en la causa por presuntas irregularidades en la construcción de centros de salud (UPA) y sí lo hiciera con su defendido. Según sostuvo, ambos sospechosos colaboran con las causas, no escaparán y gozan de la presunción de inocencia. “La causa Scioli refuerza la idea libertaria a pesar de las altas penas en expectativa y no ha sido óbice para el actuar de la Justicia. Desconozco porqué el fiscal Garganta le otorga un trato distinto a mi defendido pidiendo su detención lo que constituye una violación al principio de igualdad”, sostuvo Losinno. Basualdo confesó uno de los dos crímenes, que enmarcó en una reacción ante una golpiza contra su hermano. Así, se posó en él la mirada de la Justicia que antes puso bajo la lupa (y detuvo) a sus hermanos Raúl y Nicolás.