Brancatelli se fue de vacaciones a Miami, lo escracharon y salió a contestar

El periodista ultra K Diego Brancatelli se fue de vacaciones a Miami, pero su estadía en el país del norte no fue del todo amena. Es que mientas paseaba por un supermercado junto a su esposa, Cecilia Insinga y sus hijos, fue escrachado por una argentina que le recriminó por qué veraneaba en un país al cual siempre criticó.

La filmación se viralizó en las redes sociales en pocos minutos y recibió una lluvia de comentarios. Claro que el panelista de Intratables no se quedó callado y salió a contestarle.

Pobre mina.

La ignoré.

Buscó mi reacción.

No encontró nada.

Aún así mandó lo q no obtuvo al call center macrista para q me ataquen.

Y yo q estaba en un TODO x 1 DOLAR derrochando verdes!! 😂😂

Lo q más me enojó es q no cuidó mi panza! Q gordo estoy!

En Instagram @Flofontanella

👇 https://t.co/MoXNw73XDz pic.twitter.com/KKVmKux5p8 — Diego Brancatelli (@diegobranca) September 1, 2019

"Pobre mina. Te engancharon dice Jaja. Lo conté al aire, vengo publicando fotos hace 2 semanas, no me escondo ni le debo dar explicaciones a nadie. soy feliz con una familia hermosa. Estaba en un 'todo por un dolar' negro. Jaja. Eso sí, salí muy gordo. O estoy. A la vuelta dieta", escribió muy relajado Brancatelli. Y luego en las redes sociales volvió a postear: "Cero bola. Pobre mina. Sabes que es lo más gracioso? Que yo sabía que gente de mierda hay en todos lados y esto podía pasar. Pero si supieras la cantidad de gente que me abrazooooó!!!!! Esta loca fue la primera y única. Como en las urnas, el amor le ganó por lejos al odio".

En el video del escrache, el periodista reaccionando con calma ante los comentarios de la mujer, que lo filma con su celular. Primero preguntó por qué lo estaba grabando y luego decidió ignorar los ataques que recibía. Tras la tensa situación, las imágenes fueron compartidas en las redes sociales. En ese sentido, el video fue publicado en Twitter y el tema se convirtió en tendencia, con cientos de comentarios a favor y en contra del viaje del periodista y del escrache que sufrió.

El video dura cerca de un minuto y allí se escucha la voz de quien lo graba. “Me parece que sos parecido a Brancatelli”, asegura la mujer. “El mismo”, responde el periodista. "¿Sos? ¿Y qué hacés en Miami?”, comienza el cuestionamiento, a lo que contestó: “¿Por qué me filmás?”. “Porque sí. ¿Qué hacés en Miami? Me encantaría saber”, continuó. “¿Qué hacés, trabajás acá?”, nuevamente Brancatelli intentó desviar la conversación. Pero no tuvo éxito: “Problema mío dónde trabajo”.

La mujer insistió: “¿Qué hacés en Miami? No es nada Nac&Pop estar en Miami de vacaciones. No lo podés justificar ¿no? Te encanta ‘Yankilandia’ pero después vas y la defendés a Cristina. ¿No? Y acá no podés patotear a nadie”. Y terminó´diciendo: “Dos veces en Estados Unidos. Por lo menos voy a respetar a tus hijos y no los voy a filmar, pero vos… De piedra la cara”.

Más tarde el periodista Luis Bremer respaldó a su colega y escribió en Twitter: “Lamentable el apriete y acoso que sufrió el compañero @diegobranca y @ceciliainsinga por parte de ese sector reaccionario y violento que luego levanta las banderas de la doble moral. Cada quien se va con el fruto de su trabajo donde quiere y puede. El resto es miopía ideológica”.