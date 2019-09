Sandleris precisó que el sistema financiero está sólido y que las medidas apuntan a proteger ahorristas

ANTICIPO.- Tras los anuncios sobre el control de cambios y la baja de dólar a 57 pesos habló el presidente del banco Central

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, aseguró hoy que el sistema financiero está sólido y que las medidas tomadas buscan llevarle tranquilidad a los ahorristas.



Sandleris se refirió a los anuncios en una conferencia de prensa y sostuvo que la imposibilidad de comprar por encima de los US$ 10.000 por mes "solo alcanza al 2% de las personas que compran dólares, 26.000 personas", precisó.

Aseguró hoy que "se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas físicas o jurídicas", al repasar las medidas dispuestas por el Ejecutivo.



Además apuntó que el control cambiario "no afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes".

Además dijo que "no es normal que una elección genere este tipo de incertidumbre, esto no ocurre en otros lugares del mundo. No hay esquema económico que pueda ser exitoso sin un consenso mínimo. Quien sea elegido Presidente deberá trabajar en construir estos consensos básicos".

También remarcó que "la volatilidad financiera generará inflación en agosto y septiembre. Las medidas del Ministerio de Hacienda tienen el objetivo de disminuir la volatilidad. Las medidas anunciadas por el BCRA crean un paraguas cambiario. El objetivo es proteger a los ahorristas".

TEXTO EN DESARROLLO