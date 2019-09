Sorpresa: Icardi seguirá su carrera en París Saint Germain

El delantero argentino Mauro Icardi fue protagonista de la transferencia más resonante del último día del mercado de pases en Europa con su arribo a París Saint Germain, de Francia, desde Inter, de Italia.



El jugador rosarino, de 26 años, seguirá su carrera en el vigente campeón de la liga francesa luego de quedar marginado del plantel de Inter, conducido por Antonio Conte.



Icardi logró destrabar su salida del club milanés luego de varios meses de conflicto, con una transferencia a préstamo por una temporada con una opción de compra fijada en 70 millones de euros.



El goleador y ex capitán del "neroazzurro" partió temprano desde Milán hacia París en un vuelo privado acompañado de su mujer y representante, Wanda Nara, para terminar de cerrar la operación.



Según informaron los medios italianos, Icardi acordó una renovación del contrato que tenía con Inter hasta mediados de 2021 y luego fue liberado para viajar a la capital francesa para realizarse los estudios médicos previos a la firma del contrato con su nuevo club.



Luego de siete temporadas en la serie A de Italia, una en Sampdoria y las seis siguientes en Inter, Icardi tendrá su experiencia en el fútbol francés en el equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel e integrado por los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes.

Icardi estaba en conflicto con el Inter desde febrero cuando en medio por las negociaciones por la renovación del contrato la dirigencia decidió quitarle la capitanía del equipo.



Luego, el jugador que pasó por las inferiores del Barcelona y debutó profesionalmente en Sampdoria se negó a viajar con el plantel y el ahora ex entrenador Luciano Spalletti lo marginó del plantel.



El delantero volvió a jugar en el primer equipo "neroazzurro" en abril pero cerró la temporada con apenas dos goles en nueve partidos. En total, disputó 219 encuentros y marcó 124 goles con la camiseta de Inter.



Los otros argentinos que cambiaron de club sobre el cierre del libro de pases europeo fueron el mediocampista Emiliano Rigoni y el defensor Lisandro Magallán.



El cordobés Rigoni, ex Belgrano e Independiente, pasó de Zenit, de Rusia, a Sampdoria, de Italia, donde vestirá la camiseta número 10.



El mediocampista, de 26 años, pasó a préstamo por una temporada con opción de compra y tendrá su segunda experiencia en la máxima categoría del fútbol italiano luego de su paso por Atalanta en el segundo semestre de 2018.



Por su parte, Magallán, ex defensor de Boca Juniors, fue cedido de Ajax, de Holanda, al Alavés, de España.



El zaguero, que había sido comprado a principio de año en casi diez millones de euros, buscará continuidad en el equipo vasco que pelea por la permanencia en la liga española.



También se oficializó la llegada del defensor Marcos Senesi a Feyenoord, de Holanda, procedente de San Lorenzo, donde el sábado jugó su último partido.



El colombiano Éder Álvarez Balanta, ex River Plate, dejó Basilea, de Suiza, para irse a Brujas, de Bélgica, que compartirá grupo en la Liga de Campeones de Europa con Real Madrid, París Saint Germain y Galatasaray, que se reforzó con otro ex "millonario": el delantero Radamel Falcao García.



Real Madrid y PSG también realizaron un trueque de arqueros ya que el costarricense Keylor Navas, tricampeón de la "Champions", dejó el "merengue" y será nuevo arquero del equipo parisino y en la negociación entró el francés Alphonse Areola.



El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández fue presentado como nuevo refuerzo de Sevilla, de España, luego de dos temporadas en buen nivel en la liga Premier inglesa.



El armenio Henrikh Mkhitaryyan pasó de Arsenal, de Inglaterra, a Roma, de Italia; el delantero español Fernando Llorente arregló con Napoli, de Italia, luego de quedar libre de Tottenham, de Inglaterra; y el brasileño Rafinha pasó a préstamo de Barcelona a Celta de Vigo.