"Es difícil pero no imposible", dijo un jugador de Boca sobre la llegada de Icardi

Uno de los temas que dominó la atención en la previa del Superclásico fue el posible desembarco de Mauro Icardi en Boca a partir del saludo de cumpleaños que le hizo Wanda Nara al zaguero boquense Lisandro López.

El atacante se encuentra en conflicto con su club, el Inter, y Wanda sugirió su posible llegada como refuerzo a Boca lo que originó un enorme revuelo.

Faltaba la palabra del propio Lisando López que ayer fue consultado al término del partido con River.

"Creo que es difícil, pero no imposible", tiró López, una frase que que dejó abierta la invitación a la ilusión de los simpatizantes xeneizes.

Vale destacar que Lisandro López, ante la insistencia por lo que escribió Wanda ("nos vemos pronto"), agregó: "No lo sé. Si me preguntás a mí te diría que sí, que ojalá venga. Creo que es difícil pero no imposible".