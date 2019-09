VIDEO.- Violento asalto en un kiosco de City Bell: golpearon a culatazos a la dueña que igual se resistió

Ocurrió antes del mediodía en 19 y 464 frente a un colegio. El delincuente robó dinero y por la fuerza de los golpes quedó el cargador del arma tirado

La inseguridad no tiene día, horario ni lugar. Un rato de este mediodía y en frente a un colegio se produjo un violento asalto en un polirubro en City Bell donde una mujer terminó con golpes y cortes en la cabeza.

Sandra, la dueña del comercio habló con EL DIA y contó que "menos mal que no había chicos, habitualmente siendo un día de semana, suele haber alumnos del colegio que vienen a comprar cosas".

El hecho ocurrió a las 11.15 (el horario de las cámaras es por configuración aclaró la dueña) en 19 y 464. "Ya cuando lo vi entrar, con una gorra y tapandose parte de la cara, siendo que no hacía frío, sospeché. Sí me sorprendí cuando sacó el arma y me amenazó. Me dijo andate para el fondo".

La víctima detalló además "nunca pensé en resistirme, si lo pensaba no actuaba de esa manera. Si bien llegó a agarrar dinero de la caja, seguimos forcejeando. Me pegó varios golpes, pero de la bronca, ya que no es la primera vez que me roban, lo eché a la fuerza".

La mujer contó además que "llamé al 911, vino la policía y aún sigo esperando a los peritos porque quedó tirado un cargador del arma. Parecería ser de aire comprimido".

Por otro lado, luego de que varios vecinos vieran las imágenes, afirmó que "varios vecinos me aseguran que el sospechoso es alguien que vive cerca de acá y está acusado de otros robos. Esperemos que actúe la policía".