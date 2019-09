A metros del Hospital San Martín: un policía a los tiros contra su ex novia y la mamá

Fue hasta donde vive su ex pareja y empezó a disparar: hirió a la joven y a una vecina. Después abrió fuego contra la casa de su ex suegra, que también resultó herida, al igual que una nena de 12 años. Se entregó esta madrugada

Tres mujeres y una menor resultaron heridas después que un hombre abriera fuego contra dos viviendas cerca del Hospital San Martín y se diera a la fuga. Finalmente, en horas de la madrugada, el atacante se presentó en la Comisaría Octava: era un efectivo de la Bonaerense, que ya quedó desafectado de la fuerza.

Según fuentes oficiales, los hechos comenzaron anoche alrededor de las 21hs., cuando el oficial Maximiliano Godoy, de 27 años, se presentó en el domicilio de su ex pareja en 72 entre 3 y 4 y abrió fuego contra la vivienda.

Producto de los disparos, la joven, de nombre Sabrina y 26 años de edad, resultó con heridas en la mano derecha y el roce de un proyectil en una de sus piernas, mientras que una vecina también resultó herida en la pierna derecha.

No conforme con lo hecho, Godoy se retiró en el Chevrolet Corsa de color blanco en el que había llegado y se dirigió hasta donde vive la mamá de su ex novia, contra quien también disparó, provocándole una lesiones en la clavícula izquierda y pierna derecha por las que debió ser trasladada por una ambulancia del SAME, en tanto que una menor de 12 años también resultó con heridas en una de sus piernas.

Para ese momento, Godoy ya era buscado por la Policía luego que se recibiera alertas a través del 911, en tanto que las mujeres habían tenido que ser trasladadas al Hospital San Martín, donde se encuentran fuera de peligro.

Ya de madrugada, Godoy se presenta en la Comisaría Octava acompañado por el comisario Carlos Núñez, titular de la dependencia donde presta servicios, en La Matanza, quedando aprehendido y secuestrándole una pistola Bersa Thunder Pro, calibre 9mm., un cargador y 5 proyectiles. Pocos minutos después, llegaría la confirmación que Godoy, para ese entonces, ya se encontraba desafectado de la fuerza.