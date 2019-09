Le dieron el alta a la joven baleada por su ex novio policía: "Fue una locura y todavía lo es en mi cabeza"

Sabrina Belmonte admitió haber sido víctima de violencia de género y dijo que lo que vivió "jamás en mis 27 años imaginé"

Sabrina Belmonte, la joven que el domingo resultó baleada por su ex novio policía y que de milagro salvó su vida, recibió el alta médica, admitió haber sufrido violencia de género, agradeció las distintas muestras de solidaridad y apoyo y admitió que lo que vivió "fue una locura, algo irreal y todavía lo es en mi cabeza".

Belmonte resultó con heridas en la mano derecha y una pierna después que su ex novio, identificado como Max Godoy, quien cumplía servicios en La Matanza y fue desafectado de la fuerza tras este violento episodio, lo mismo que una vecina que intentó auxiliarla tras efectuar al menos ocho disparos contra la vivienda de Belmonte.

Recordamos que Godoy protagonizó un verdadero raid de violencia, ya que además de balear el frente de donde vive Belmonte, en 72 entre 2 y 3, fue hasta 83 y 13, donde vive la mamá de Sabrina, y abrió fuego, provocándole heridas a la mujer y también a su nieta de 12 años.

En las últimas horas, Sabrina se refirió a lo que vivió el domingo último y eligió las redes sociales para hacerlo:

"Los que me conocen saben que no soy de exponerme demasiado, que no me gusta, pero me toco vivir una situación que jamás en mis 27 años imagine. Fue una locura, algo irreal y todavia lo es en mi cabeza, muchisima gente vió lo que pasó, el dolor de mi familia, el dolor de mi Papá que salió a hacer frente a esta pesadilla...

Yo sufrí violencia de género, es muy dificil decirlo y aceptarlo, pero fue mi realidad, pero ya no más. Es algo que el tiempo irá dejando atrás, no lo minimizo, pero hablar lo justo y necesario es una forma de autocuidarme a mi misma de toda esta locura.

Quiero agradecer cada mensaje de cada uno que me escribió preocupado por mi mamá, por mi prima y por mi; no me alcanzan las palabras para agradecer tanto cariño, por toda la fuerza que nos mandaron ¡GRACIAS! La vida me regaló gente maravillosa, amigas del alma, mi familia, ex compañeros de CLP, compañeros del hospi, médicos, cirujanos, residentes, mucha mucha gente! Gracias por cada hermoso mensaje de aliento, hicieron que vea el sol en tanta oscuridad! Se puede salir adelante siempre, con amor y paciencia ! Gracias!".