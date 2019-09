En España dicen que el vestuario del Barcelona es incontrolable para los dirigentes

En una nota periodística conocida en las últimas horas se dan detalles acerca de cómo el vestuario del Barcelona se ha tornado incontrolable para los dirigentes del club.

El diario "Mundo Deportivo" logró penetrar en la intimidad del plantel azulgrana y brindó algunos aspectos que hablan sobre el dominio absoluto de los futbolistas cuyo poder fue creciendo por correr del tiempo sobre el de los dirigentes.

La investigación periodística detalla cómo supieron torcer la voluntad de Elvio Paolorosso, el preparador físico de Tata Martino, cuando dirigió al equipo y cómo el premio The Best para Lionel Messi puede resultar "sanador", para un vestuario que impone condiciones y tiene el control de todo.

También dice el diario: "Después de cien años de historia, un día se cerraron los entrenamientos. Primero un rato. Luego, casi siempre hasta llegar a la puerta cerrada.También dejaron de conceder entrevistas. Luego, los jugadores pidieron no volar con la prensa en el avión. Concedido. Se les preguntó por el sustituto de Vilanova. Concedido. Pero a Paolorosso, preparador físico de Martino, le dijeron, al tercer entreno, que en el Barça ya no daban vueltas al campo. Concedido. Luis Enrique, tras la crisis de Anoeta, quería sancionar a más de uno. Le persuadieron de que no lo hiciese. Ganaron el triplete".

Así, Mundo Deportivo detalla, punto por punto, cómo el vestuario fue sumando poder. Cómo, gracias a los resultados y a la espalda que dieron los títulos, los jugadores lograron privilegios y no dudaron de aumentar la presión a la hora de las exigencias económicas. "El económico fue un tema que se volvió incontrolable", dicen.