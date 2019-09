Disturbios y enfrentamientos durante una nueva jornada de protestas en Hong Kong

A dos días de los festejos previstos por el 70º aniversario de la fundación de la República Popular China y a cinco años del fin de la denominada “Revolución de los Paraguas” como telón de fondo, miles de manifestantes hongkoneses volvieron a las calles este domingo en una jornada en la que se repitió el accionar policial con gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

La policía de Hong Kong intentó dispersar a los manifestantes en varios puntos de la ciudad en un día de protestas no autorizadas por el gobierno de la isla.

Hong Kong police charge at pro-democracy protestors in the Hong Kong commercial area of Wan Chai. Police conduct arrests of various protestors during the 17th straight week of mass street protests. This week's protests come ahead of China's National Day. https://t.co/LuE0dHw8vL pic.twitter.com/PaoJvDmwVq