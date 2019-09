En un barrio de Villa Elisa se repiten los robos “piraña”

| Publicado en Edición Impresa

En un sector del barrio El Rincón, en Villa Elisa, los vecinos vienen padeciendo el accionar de al menos un grupo de adolescentes que aplica, siempre, la misma mecánica. En especial los fines de semana, sorprenden a sus víctimas rodeándolas para enseguida abordarlas y despojarlas de sus pertenencias.

Por lo que pudo saber este diario, el último de estos asaltos callejeros ocurrió en la madrugada del domingo pasado en la esquina de 429 y 29.

Algunos frentistas del lugar, sin identificarse por temor a represalias, confirmaron el ataque que sufrió un vecino cuando estacionó su auto y cuatro menores se le acercaron para robarle.

“Mientras uno de esos pibes forcejeaba con el vecino, los otros se encargaron de sacarle algunas cosas que estaban dentro del coche”, indicó una mujer del barrio.

“HAY DOS o TRES BANDITAS”

Daniel (60) es uno de los habitantes del lugar y uno de los damnificados por la inseguridad que tiene allí a todos en vilo. “A mí no me robaron con la modalidad ‘piraña’, pero sí se metieron en casa tres o cuatro veces” en los últimos 8 años, reflejó ante EL DIA. Acotó que el último de esos escruches fue “hace algo más de un mes: me llevaron una cocina, espejos y frazadas, por ejemplo”.

Al igual que otros vecinos, reclama patrullajes porque “hay dos o tres banditas”.