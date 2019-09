Afirman que los comedores barriales se ven sobrepasados por una creciente demanda

El dato surge de un informe del Relevamiento de Sitios de Distribución de Alimentos de la Región que realiza el Consejo Social de la UNLP

“En casa a veces no cenamos. Tomamos un mate cocido con leche y lo poco que tenemos lo guardamos para el comedor y el merendero. Porque todos los chicos del barrio tienen derecho a alimentarse” Ana María Díaz Comedor de 43 y 120

En el último año, el 90% de los comedores comunitarios, merenderos y copas de leche que funcionan en la Ciudad incrementaron la población atendida. Y con un agravante: en todos esos sitios de distribución de alimentos -como los denomina un estudio universitario- la insuficiencia de carnes, huevos, verduras, frutas y lácteos creció en comparación con agosto de 2018. En otras palabras, cada vez más niños, adolescentes y adultos necesitan ir a los comedores barriales, donde cada vez escasean más los alimentos centrales de toda buena dieta.

Son datos preliminares, a los que tuvo acceso este diario, de la “versión 2019” del Relevamiento de sitios de distribución de alimentos (SDA) del Gran La Plata, que en el segundo semestre del año pasado realizaron el Consejo Social de la Universidad local, la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (Conicet), con aportes de las facultades de Medicina y Ciencias Exactas.

El relevamiento 2018 abarcó 116 comedores y merenderos vinculados a las 14 organizaciones sociales que integran el Consejo Social de la UNLP, a centros comunitarios de extensión y a proyectos de extensión de distintas facultades. Esos sitios atendían entonces a 7.615 personas por día. En el último año, nueve de cada diez se vieron desbordados por el aumento de asistentes, cuyo número exacto surgirá durante la fase final del informe 2019, en plena ejecución.

No obstante, el docente universitario y director del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) del Conicet La Plata, Luis Adriani, apuntó que “a grandes rasgos puede decirse que la relación de personas por comedor pasó, en promedio, de 66 a 82 de agosto a agosto. Es decir que comparando 2019 con 2018 se mantiene la misma proporción de incremento que se dio en 2018 respecto de 2017”, subrayó.

“Si se tiene en cuenta que esas cifras sólo contemplan a los comedores y merenderos vinculados a las organizaciones que participan en el Consejo Social, así como a otras entidades relacionadas, queda en evidencia que un relevamiento que abarque a todos los sitios de distribución de alimentos del Gran La Plata, incluyendo comedores escolares, casas particulares que realizan ollas comunitarias, espacios ligados a ONG’s, entre otros, acrecentará significativamente esos números, evidenciando la crisis alimentaria que azota a la región y que impide a las familias garantizar los alimentos necesarios para la reproducción de sus miembros”, subraya el informe.

Héctor Luis Adriani dio un claro ejemplo sobre la gravedad de la crisis alimentaria que se vive en la región. “Cuando en el Consejo Social armamos la agenda 2018, entre varios temas a abordar, como alimentación, hábitat, salud, las organizaciones sociales se inclinaron sin dudarlo por el primero. A principios de este año pensamos que lo harían por otra cuestión, como el hábitat, pero no, nuevamente pidieron atender la problemática alimentaria”, contó el profesor a este diario.

En tres años

Otro dato duro que arrojan las conclusiones preliminares del relevamiento 2019 de sitios de distribución de alimentos (SDA) es el que habla de una verdadera explosión de comedores y merenderos en los últimos tres años.

El 67% de los SDA relevados comenzó su actividad “de 2016 en adelante”. En tanto, un 15% lo hizo entre 2010 y 2015, mientras que el 18,3% restante funcionaba desde antes de 2009.

En cuanto a las localidades que concentran mayor cantidad de comedores, merenderos y copas de leche, Melchor Romero hace punta con cerca de un 15% del total, seguida por Villa Elvira, Olmos y San Carlos (con casi un 7,5% cada una), Altos de San Lorenzo y Los Hornos (5%) y Ringuelet.

El 87% de los SDA ofrece merienda; el 45%, almuerzo; el 27% cena, y el 25% desayuno. “Hay diversas combinaciones. La que predomina es almuerzo-merienda (34%) y luego, merienda-cena (24%)”, detalla el estudio.

Se presentan tres formas de distribución. En un 25,9% de los casos, los SDA funcionan solamente como comedores, mientras que un 28,4% entregan viandas únicamente. Pero se registra una modalidad que combina alimentación servida en los sitios con la entrega de viandas, formato que alcanza a la mayoría de los lugares: un 45,7% del total.

Luis Adriani explicó que “la primera parte del estudio consiste en una encuesta que responde cada organización social, y la segunda en un muestreo a fondo que realizamos desde las facultades y el instituto (del Conicet). El relevamiento 2019 está atravesando la segunda fase. Pero la primera, que es medular, ya nos demuestra que el fuerte aumento de la demanda sobre los sitios de distribución de alimentos los sobrepasa, lo cual redunda en la imposibilidad de acoger a toda la gente en un lugar físico y, por lo tanto, de realizar otro tipo de actividades. Pero los sitios no sólo están desbordados en cuanto al lugar físico, sino en cantidad y calidad de alimentos”, realzó.

Consultado sobre la ayuda del Estado, dijo que existe pero que “no está sistematizada, no respeta una frecuencia (para la entrega de mercadería), no responde a la demanda, y los alimentos no cumplen con el nivel de calidad que se requiere”.

Qué se come

Una pregunta clave a los responsables de los comedores es la que apunta a la “cantidad y tipo de alimentos recibidos y apreciación de suficiencia de los mismos”.

Como se dijo, la escasez de carnes, huevos, verduras, frutas y lácteos es un denominador común. Y encima, aumentó respecto de agosto de 2018.

En el 100% de los sitios afirman que es totalmente insuficiente la cantidad de carnes y frutas que reciben. En el 98% se refieren en iguales términos a huevos y verduras. Y en el 97% a los lácteos.

Los alimentos que más se reciben son aceite, harinas, arroz y azúcar.

“Es contradictorio y llama la atención que exista semejante carencia de verduras, frutas y lácteos cuando estamos a un paso del cordón frutihortícola más importante del país, y a dos de una cuenca lechera”, expresó Adriani.

¿Y cuáles son los alimentos que necesitan los chicos en edad escolar? “Carnes rojas o blancas, cereales y derivados o legumbres, huevos, lácteos, frutas y verduras”, enumera el sitio del Hospital Alemán.

“No cenamos”

¿Cómo nace un comedor y merendero? En la inmensa mayoría de los casos a partir de organizaciones comunitarias o de familias. El caso de “Manitos frías”, que funciona en 43 y 120, en las “casas del ferrocarril”, es emblemático a la hora de hablar de la solidaridad entre vecinos de barrios extremadamente vulnerables y, a la vez, de la falta de una “presencia firme y concreta” del Estado, como dijeron en Humanidades.

El comedor (de los sábados) y el merendero (de los domingos) lo impulsaron Ramón Giménez, Carlos Hernández y Ana María Díaz, pilares de una familia de cartoneros.

“El Día del Niño del año pasado, el padre y el padrino de mis hijos (Ramón y Carlos) se encargaron de organizar un almuerzo y una merienda para todos los nenes y nenas del barrio. Y es tanta la necesidad, que eso se mantuvo todos los fines de semana”, contó Ana María, quien cada día, a veces acompañada de alguna vecina, recorre “casas y comercios durante cuatro horas para conseguir alimentos. Pero la situación está tan complicada que por ejemplo hoy (por el martes último) sólo conseguimos siete kilos de chocolatada”, comentó, luego de caminar toda la tarde en busca de mercadería para festejar en el barrio el Día del Niño, algo que llevaron a cabo anteayer.

Sergio es estudiante universitario. Relató que “durante la ola de frío que terminó con más de una persona en situación de calle muerta, el centro de estudiantes de Psicología, más alumnos de otras carreras sin pertenencia partidaria, organizamos una olla popular en el buffet. Se acercó mucha gente, y ahí conocimos a Ana María. Lo que ha hecho y hace esa familia es increíble. No tienen nada y llevan adelante un comedor para más de 50 chicos”, exclamó el joven, para añadir que “eso no puede ser, por ello estamos ayudando a organizar un sitio para atender bien a todos, así como a canalizar los reclamos de la barriada, ya que no tienen agua potable ni cloacas ni nada”, lanzó.

Ana María, en tanto, comentó que “en casa a veces no cenamos. Tomamos un mate cocido con leche. Porque lo poco que tenemos lo guardamos para el comedor. Todos los chicos tienen derecho a alimentarse”, enfatizó.

Cincuenta más

El comedor “Todos por una sonrisa” funciona en la casa de María Magdalena Díaz, en la calle 88 entre 16 y 17. Una nota publicada por EL DIA a mediados de junio dio cuenta de que cada día asisten al lugar 350 personas. “Ya estamos atendiendo a 400”, dijo la mujer el viernes a la tarde-noche.

“Lamentablemente la situación empeora día a día. Hoy recibimos a más de 400 personas de más de 100 familias, y vienen hombres, mujeres, adultos mayores. Hay mucha pobreza y mucha tristeza por el tema de la crisis”, describió María Magdalena, para detallar que el sitio funciona de lunes a viernes y que “conseguir ayuda ahora cuesta más, pues la gente esta muy mal”.