Volvió Alberto Fernández y dijo que "hace tiempo" que no habla con Macri

Afirmó que conversan "sólo cuando el Presidente me llama", y agregó que "hace tiempo que no me llama"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, arribó esta madrugada proveniente de España y admitió que "hace tiempo" que no habla con el presidente Mauricio Macri. En breves declaraciones a la prensa que lo aguardaba en el Aeropuerto de Ezeiza, Fernández dijo que habla con el jefe de Estado "sólo cuando el Presidente me llama", y agregó: "Hace tiempo que no me llama". Consultado sobre cuál era el balance que hacía del viaje por España y Portugal, dijo que "fue muy positivo", mientras que sobre las reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, señaló que "nos entendemos mucho, tenemos un pensamiento en común. Tenemos una visión del mundo parecida". "Encontré en Sánchez y en Costa a personas que piensan muy parecido a lo que nosotros pensamos", afirmó Fernández. En ese marco, dijo que el tema de la refinanciación de la deuda "estuvo presente" en las reuniones porque se trata de "un problema de la Argentina", aunque no se explayó en detalles. Y agregó que "nosotros creemos que la Unión Europea es una región muy importante para tenerlo como socio estable". En otro orden, Alberto Fernández dijo "no" ser "tan soberbio" como para decir que el Frente de Todo representa "la solución para los argentinos", aunque sí lo cree, según dijo. Por otro lado, dijo que la propuesta del Frente de Todos "no es volver al pasado, sino, a partir de los problemas que tenemos, asumir lo que fue bueno de aquella experiencia y ver cómo encaramos el futuro todos juntos".

Si llegaste hasta acá es porque valorás nuestras noticias. Defendé la información y formá parte de nuestra comunidad.

Suscribite a uno de nuestros planes digitales. SUSCRIBIRME

Ver comentarios