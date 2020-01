El farmacéutico solidario corrió con un bate a dos ladrones que fueron “de apriete”

Parecía que el robo de un dispenser que el dueño de una farmacia del barrio San Carlos instaló en el frente para que los indigentes pudieran tomar agua o hacerse un té se había agotado poco después de que ocurrió, el 26 de diciembre, con la detención de los dos responsables que quedaron filmados por una cámara de seguridad del local.

Sin embargo, en la noche del viernes aquel episodio tuvo una derivación inesperada. Dos jóvenes se presentaron en la farmacia y perfumería “Suame”, de 38 entre 133 y 134, con reproches para su propietario, Marcos Elichiri. Iban en serio. Uno de ellos tenía un arma de fuego en la cintura.

“VINIERON A BUSCARME”

“Llegaron a las 9 menos cuarto de la noche y les preguntaron a mis empleadas si estaba yo. Como ellas les respondieron que no, uno le dijo a una de las chicas `ya que no está tu jefe, negra de mierda, dame la plata`de la recaudación. Pero ellas no se la dieron”, relató Elichiri en un mano a mano con este diario.

El farmacéutico sí estaba, pero en el fondo del local. “Vinieron a buscarme y como les hablaron de esa manera a mis empleadas, tomé un bate de béisbol y decidí salir a enfrentarlos”.

Para entonces ambos sujetos ya habían salido del local. Elichiri los alcanzó a ver en la vereda.

Consultado sobre la reacción que tuvieron al tenerlo cara a cara, el comerciante señaló que “les hablé en el lenguaje tumbero de ellos y me reprocharon que tenían un pariente preso” porque había quedado filmado con su cómplice robando el dispenser a fines de diciembre.

“Inclusive -continuó- me recriminaron que haya hecho en ese entonces posteos en Facebook por el robo del dispenser”, pero sobre todo la difusión del video en el que se veía con nitidez a los dos delincuentes.

Lo mismo sucede con la filmación de las imágenes que registró el viernes la cámara de seguridad instalada en la parte superior de la puerta de ingreso a la farmacia, que dejan ver al farmacéutico con el bate de béisbol y a los dos jóvenes con baldes de pintura.

También a uno de ellos portando un arma de fuego en su cintura. El incidente finaliza con Elichiri corriéndolos mientras blandía el bate.

Teniendo en cuenta que los desconocidos tenían una pistola, la historia pudo haber finalizado de manera dramática para el farmacéutico.

De todas maneras, el propio Elichiri reveló que “supuse que podrían haberse molestado porque los corrí con el bate y podrían volver enseguida, dispuestos a hacer cualquier cosa. Por eso luego entré al negocio y agarré un arma de fuego que tengo para defenderme eventualmente de algún ataque delictivo. Pero por suerte no regresaron”.

DENUNCIA PENAL

Asimismo, en otro pasaje de la nota que concedió a este diario por el tema, Elichiri anticipó que mañana va a presentarse en una fiscalía platense para denunciar el episodio del viernes en su farmacia.

“Es que quiero que haya otro antecedente de estos últimos ataques en mi farmacia, ya que además esta vez vinieron a amedrentar con un arma de fuego”, explicó.

“No ocurrió algo todavía más grave, de pura casualidad”, reflexionó.

Como informó este diario en su edición del 27 de diciembre, el incidente que derivó en las últimas amenazas ocurrió en la madrugada del día anterior, cuando dos sujetos bajaron de un auto que estacionó frente a la farmacia y rápidamente se dirigieron a la puerta para desmontar el dispenser que el propietario instaló para que funcione las 24 horas.

Como Elichiri estaba con el negocio cerrado pero mirando el sistema de video propio, se percató de la situación y salió a gritarles para evitar el robo.

Sin embargo los ladrones huyeron con el dispenser y el botellón, no sin antes amagar con dispararle al comerciante. No lo hicieron y la Policía terminó deteniendo a los responsables.

Elichiri no sólo brinda un servicio solidario con ese dispenser. También participa del proyecto “Contagiate”, un comedor comunitario que funciona en la misma cuadra.