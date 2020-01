VIDEO.- "Figurita repetida": denuncian nueva rotura del acueducto norte y falta el agua en Zona Norte

Los vecinos de Zona Norte no dan más por las deficiencias del servicio de agua potable. Hartos de los permanentes cortes del suministro, hoy volvieron a denunciar un nuevo faltante y salieron a poner el grito en el cielo. A su vez, denunciaron una rotura del acueducto norte, a la altura de 489 y 2, en Villa Castells, lo que suma otro motivo de enojo ya que, aseguran, "no es la primera vez que la obra se detona de esta forma".



"Bueno, comenzamos la semana sin agua en la zona de Lacroze entre 15 y 15 bis. Esto ya es figurita repetida y parece que va para largo", expresó un citybellense que se identificó como Hugo López. "Es que nos comunicamos con ABSA y dice que se rompió el acueducto norte", añadió el usuario lamentando la posibilidad de que, tal vez, a raíz de otros antecedentes similares, y a falta de precisiones por parte de la prestadora, estén ante una avería compleja de reparar y que podría demandar mucho tiempo.

"En realidad carecemos de buen servicio desde hace rato, pero hoy, que es lo que buscamos solucionar, no tenemos agua", manifestó Tomás, usuario de Camino Centenario y 445, City Bell. El hombre puso el ojo en una rotura de la red que se encuentra a escasos metros de su casa. "Allí hay una toma de bomberos, que tiene una pérdida que forma un charco inmenso y se forma verdín. Yo soy químico y te explico: 'la mitad de la vereda está llena de verdín, que se conforma pasado 20 días, porque el pasto y el agua crea bacterias y eso se transforma en verdín'", detalló al explicar que la filtración, que además lo dimensionó como un "derroche impresionante", lleva por lo menos tres semanas. "Nosotros adolecemos de ese suministro al cual pagamos todos los meses correctamente", lamentó

"No tenemos nada, ni una gota. No sabemos qué pasó. Ya hicimos el reclamo a ABSA", consignó Eduardo desde su domicilio de 494 entre 10 y 11, en Villa Castells. "Esto es reiterado, no es nuevo, pero cada vez los cortes duran más. Antes era más que nada baja presión, pero ahora se directamente se corta", describió.

Paralelamente, un vecino que dijo llamarse Mariano se comunicó desde 2 y 489 para denunciar una rotura de la cañería correspondiente al acueducto norte, una obra de ABSA para solucionar el aprovisionamiento del agua en Zona Norte y terminar con el problema de la salinidad. Sin embargo, la obra presentó a esta parte múltiples complicaciones y causó malestar en los vecinos por su funcionamiento deficiente. "La cantidad de agua que se filtra sobre calle 489 no se puede contar, son miles y miles de litros los que emergen desde abajo de la calle y se van para el campo mientras acá carece el agua. En nuestro caso no tenemos red, no instalaron hasta el momento, pero sí sabemos que hay mucha gente que está sufriendo por la falta de agua", dijo.

Por otro lado se registraban reclamos por escasez de agua en 35 entre 121 y 122 de Barrio Hipódromo. "Del lado impar hace diez días que estamos con las canillas secas. Tenemos mil reclamos hechos por los vecinos de la cuadra, pero la empresa ABSA no se hace responsable y no nos da solución". "Lo único que pedimos es que nos cambien los caños que están viejos, rotos", protestó Brenda, una usuaria damnificada.

También emitieron reclamo por el drama de las canillas secas usuarios de 114 entre 5 y 7, Punta Lara. "Pagamos la factura religiosamente pero acá no tenemos ni una gota. Esperamos que ABSA haga algo", expuso Silvia, una usuaria que no escapa al calvario que viven con este servicio esencial para cualquier hogar.