Madrugada “con el corazón en la boca” en Los Hornos tras el desborde de un arroyo

En las últimas horas llovió en La Plata entre 30 y 60 milímetros, dependiendo del barrio, pero fue suficiente para que se sufriera anegamiento de calles y hasta para que ingresara agua en algunas viviendas de Los Hornos cercanas al arroyo.

Después de haber pasado una madrugada con el corazón en la boca, colocando compuertas y tapando desagües por los que podría entrar el agua, en 146 y 57 los vecinos dijeron que sufren el problema “de toda la vida”. Además se recordó la inundación de 2013 cuando se vieron obligados a evacuar porque el agua en las viviendas alcanzó lo dos metros.

“En los últimos cuatro años en esta zona no se hizo nada de nada, el arroyo está tapado de pastizales y basura, algunas casas se inundaron y la mía estuvo a punto”, contó un vecino.

En esa zona no fue solo el anegamiento de algunas calles que quedaron saturadas de agua, también los preocupó el ingreso a sus hogares porque, según dijeron, el agua del arroyo contiene desperdicios cloacales, aceite y basura de todo tipo.

Los puntos mas complicados fueron 146 y 57 y 145 y 55.

“Cada vez que llueve como hoy, todos los que vivimos acá nos inundamos”, sostuvo Marcos, quien pidió inmediata presencia de las cuadrillas para la asistencia de su familia y de sus vecinos, ya que el agua ingresó a las viviendas.

A eso de las 11 un grupo de operarios de la Municipalidad realizó algunas tareas en el barrio, aunque la gente exigió que se haga un dragado que limpie hasta el lecho del arroyo.

“Tengo notas presentadas desde 2008, me mandaron de la dirección de Centros Comunales a la dirección de Hidráulica, nadie hizo nada y lo que yo tengo es una carpeta llena de reclamos”, comentó Beatriz Guarino.

La vecina sostuvo que es necesaria una buena limpieza del arroyo, que levanten la calle y que arreglen las luces.

Algunas personas de la zona reconocieron que algunas obras aliviaron un poco los inconvenientes que sufrían en cuanto caían dos gotas, pero esperan que también se haga algo con ese tramo del arroyo.

“A medida que se avanza hacia 145 y 54 el arroyo se hace mas angosto porque hay viviendas, se forma una especie de embudo y por eso el agua vuelve para acá”, sostuvo un vecino.

En Villa Elisa también se sufrieron consecuencias por las lluvias de la madrugada de ayer. “Llovió y tal cual lo suponíamos, la calle quedó llena de agua y está intransitable”, relató Daniela, de 22 y 410 de Villa Elisa, harta porque se trata de una situación que, según dijo, se repite ante el advenimiento de cada precipitación medianamente caudalosa.

Otro de los lugares afectados fue calle 174 entre 44 y 45, en el barrio Los Talas de Berisso, donde el agua de lluvia se acumuló en grandes cantidades impidiendo cualquier forma de paso por ese lugar, según describió un damnificado que se identificó como Alfredo. “Si el municipio no limpia los desagües y no junta los residuos no habituales, nosotros no podemos salir a trabajar cuando llueve de esta forma”, sostuvo.

En tanto la Municipalidad de La Plata informó que la lluvia estuvo acompañada por ráfagas de 50/60 kilómetros por hora, también se registró algo de actividad eléctrica.

“Las condiciones tienden a mejorar en forma relativa. Si bien aún se pueden registrar precipitaciones de leve a moderada intensidad y algunas tormentas, estas no revisten riesgo alguno. Mantenemos la vigilancia meteorológica”, se comunicó.