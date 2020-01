Viaje de Alberto a Israel: la oposición apoyó y calificó de "buena señal"

El titular de la UCR y diputado por Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró hoy que el viaje del presidente Alberto Fernández a Israel es "una buena señal" para el país.



Según Cornejo, "la Argentina no debe perder los vínculos internacionales que se han fortalecido en los últimos cuatro años" y señaló: "Ya sabemos que con socios como Venezuela o Bolivia, nuestro país se cerró al mundo y a las inversiones".



En declaraciones a Télam, el ex mandatario mendocino sostuvo que "la visita a Israel de Alberto Fernández, y la solicitud de reuniones con los mandatarios de Francia, Israel y Rusia son una buena señal".



El presidente viajará mañana a Israel, en su primera visita oficial a un país desde que asumió el 10 de diciembre, para participar en Jerusalén del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo.



En ese marco, Alberto Fernández compartirá una cena privada con los presidentes y jefes de gobierno que participarán del encuentro.

El diputado nacional Jose Luis Ramón, titular del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, aseguró hoy que su espacio "apoya y celebra" el viaje del presidente.



"Apoyamos y celebramos el viaje del presidente Alberto Fernández a Israel con motivo de los actos de conmemoración del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo", dijo Ramón en diálogo con Télam.



"En épocas donde resurgen grupos en América, pero también en toda Europa, que enarbolan las mismas ideas que llevaron al Holocausto; es imprescindible reconocer la importancia de acompañar estos eventos como muestra de unidad internacional contra ellas", sostuvo el titular del bloque Unidad Federal para el Desarrollo.



Ramón consideró que el viaje del Presidente es "un paso inicial y primordial para el acercamiento de Argentina a líderes mundiales, en pos de favorecer el crecimiento nacional, pero sin delegar autonomía, frente a la necesidad de paliar la crisis productiva que vive el país".

El diputado nacional del Frente Juntos por el Cambio Waldo Wolff, ex vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), expresó hoy "su beneplácito" por el viaje de Alberto Fernández a Israel.



"Yo ya expresé mi beneplácito desde que me enteré", dijo Wolff al ser consultado sobre el viaje a Israel que realizará mañana Fernández, para participar del "Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de la Recordación del Holocausto y la lucha contra el Antisemitismo".



"Recuerde que 48 horas antes de que lo anuncie (el Presidente) yo le envíe una carta al canciller (Felipe Solá) solicitándole que envíen un representante oficial acorde al evento y en caso de que no lo hicieran, yo me ofrecía a pagarme el viaje e ir", detalló el diputado nacional en diálogo con Télam.



El legislador reseñó que la temática lo "afecta personalmente" porque su padre fue un inmigrante alemán, y parte de su familia "pereció en los campos".



"Nuestro país tiene que estar presente en el 75 aniversario de la liberación del campo de Awschvitz, que se realizará en el museo de la Shoá más grande y representativo del mundo, en Jerusalén, la capital de Israel", cerró el legislador nacional de Juntos por el Cambio.

La diputada nacional de Consenso Federal, Graciela Camaño, consideró hoy que la visita del presidente Alberto Fernández a Israel "es sumamente importante" para nuestro país.



"Creo que es sumamente importante, fundamentalmente frente a una serie de rumores que hubo, éste era un viaje importante", sostuvo Camaño, en declaraciones a Télam.



El Presidente viajará mañana a Israel, en su primera visita oficial a un país desde que asumió el 10 de diciembre, para participar en Jerusalén del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo.



Para Camaño, "es importante además que nuestro presidente participe del conmemorativo del Holocausto", al cumplirse 75 años de la liberación del principal centro nazi de exterminio en Auschwitz, Polonia.



En el marco de su visita a Israel, Alberto Fernández compartirá además una cena privada con los presidentes y jefes de gobierno que participarán de ese Foro.