Reapareció Macri: “No nos van a llevar puestos”

Tras dejar la presidencia el 10 de diciembre, el ex presidente Mauricio Macri volvió de las vacaciones y realizó su primera aparición pública junto a un grupo de referentes y militantes del PRO en Villa La Angostura.

“La verdad de los últimos 30 días, de estar anímicamente destruido por este año y medio, fue una experiencia increíble. Me llevaba la energía de todos ustedes. Me llevaba, me llevaba, me llevaba”, contó el ex jefe de Estado sobre el último tramo de la campaña presidencial, donde protagonizó actos masivos en todo el país.

En un fragmento de la charla, que fue compartida a través de un video en redes sociales, se escucha a Macri decir: "Yo les decía, cuidado que yo conozco los mercados. Un día no te prestan más plata y nos vamos a ir a la mierda. Ellos me decían 'no, seguí'".

Después, el exmandatario agrega: "Yo les decía que no se podía tomar deuda eternamente, que había que corregir esto. Después tuvimos una pesadilla de un año y medio".

