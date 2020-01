Cruzada por una nena con problemas motrices

Juana tiene cinco años y quiere correr, bailar, jugar sin limitaciones. En libertad. Como cualquier niño o niña de su edad. No es que hoy no pueda hacerlo, solo que apoyada en un andador, en las manos de papá o mamá, que terminan supliendo lo que sus pies no le permiten.

La pequeña, nacida en el barrio El Mondongo de La Plata, padece de diparesia espástica, un tipo de parálisis cerebral que afecta el control de los músculos y la coordinación motora. Aunque su cuadro es irreversible, sus papás confían en una cirugía, la rizotomía dorsal selectiva, que consiste en una intervención en los nervios de la médula espinal “que la beneficiaría mucho en su calidad de vida. Sabemos que ella va a tener que hacer kinesiología de por vida, pero apostamos a que con esta operación mejore su rendimiento”, explicó a EL DIA su mamá, Melina.

Por eso es que sus papás iniciaron una campaña en redes sociales para recaudar los fondos necesarios para la intervención de la pequeña, que sería en un centro médico de Saint Louis, Misuri, Estados Unidos. En total, Juana necesita unos 70 mil dólares. “Todo sirve, todo suma”, dijo Melina, que detalló que aunque la cirugía se realiza en Argentina, “acá no hay tanta experiencia y el diagnóstico de Juana no encuadra en los parametros del protocolo que se sigue en el país. Acá, la intervención se hace solamente en casos extremadamente graves”, apuntó, basada en consultas realizadas a distintos cirujanos.

La intervención le permitirá a Juana, que está en la última salita del Jardín, “caminar sin asistencia, jugar y correr en libertad”, tal como confió la mamá.

Quienes deseen colaborar con ella pueden hacer un depósito en la cuenta 7047720; CBU: 0140999803200070477204; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Sucursal 2000; Casa Matriz, La Plata.

Para mayor información sobre cómo contribuir, se puede buscar la campaña en las redes sociales Facebook (Juana quiere bailar) o Instagram (@juana.quiere.bailar).