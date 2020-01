Por 50 millones de euros, un pastor aseguró que revive Kobe Bryant

Un pastor de Ghana llamado Nigel Gaisie aseguró que está dispuesto a revivir a Kobe Bryant y a su hija Gianna María pero nada es gratuito. Pidió a cambio de 50 millones de euros.

Según publicó Naija News, el hombre dijo: "El Señor me llevó al mundo de los espíritus; allí he visto caer a un gran hombre. El Señor me dio instrucciones de anunciar que aún no ha sancionado la muerte de este hombre [por Kobe Bryant]".

"El Señor me dijo 'Dile a la familia de este hombre que si aceptan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitar a este hombre y su hija'", agregó.

Y siguió: "el hombre" vale 500 millones de euros, pero que el Señor le pidió solamente el "10 por ciento" para devolverle la vida a él y su hija. "Sin el dinero, no puedo traerlo a él ni a su niña"

