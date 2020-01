De Rossi deja Boca y se retira: "Me voy porque extraño a mi familia y me despido del fútbol"

El italiano Daniele De Rossi, en compañía del presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, confirmó hoy su retiro del fútbol profesional.



Al despedirse del plantel "xeneize" descartó problemas personales y sostuvo que quiere acercarse a su hija que vive en Italia.

"Me voy porque mi familia me extraña y yo los extraño a ellos", dijo el italiano y agregó: "necesito volver a mi casa y me despido del fútbol"

"ME VOY PORQUE MI FAMILIA ME EXTRAÑA Y YO LOS EXTRAÑO A ELLOS"#FOXGol | Daniele De Rossi da los detalles sobre su salida de Boca. pic.twitter.com/DXN48DTXn0 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 6, 2020

"NECESITO VOLVER A MI CASA Y ME DESPIDO DEL FÚTBOL"#FOXGol | De Rossi anunció su retiro de manera profesional. pic.twitter.com/JJgdIHD3CR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 6, 2020



De Rossi, ídolo del club Roma y ex capitán del seleccionado de su país, viajará a Italia (de donde arribó el viernes pasado). El experimentado volante, de 36 años, le avisó del problema al entrenador Miguel Angel Russo y pudo dialogar con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y responsable del fútbol de Boca, quien le dijo que resuelva tranquilo y que las puertas del club siguen abiertas para él.



De Rossi partió del predio que Boca Juniors tiene en Ezeiza antes de que sus compañeros pasaran a almorzar, en la pretemporada de doble turno que realizan los jugadores xeneizes.



De Rossi jugó en Boca siete partidos y en cinco encuentros fue titular. El día de su debut le hizo un gol a Almagro, por la Copa Argentina, partido que el equipo que entonces dirigía Gustavo Alfaro perdió después por penales.



En tanto, los jugadores Alexis Mac Allister y Nicolás Capaldo, quienes están concentrados con el seleccionado Sub 23 que jugará el torneo Preolímpico en Colombia, pasaron durante la mañana para conocer y saludar a Russo y su cuerpo técnico.



En otro orden, el presidente del club de la Ribera, Jorge Ameal, hablará en rueda de prensa a las 15 en la sala Antonio Carrizo de Casa Amarilla.