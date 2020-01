Es un dolor de cabeza sacar la licencia de conducir: no están tomando la prueba

Obtener la licencia de conducir se ha convertido para los automovilistas platenses en un dolor de cabeza: hace por lo menos un mes quienes deben rendir la prueba práctica para obtener el carnet se encuentran con la imposibilidad de completar el trámite. Y en los últimos días se han sumado también quejas de quienes deben renovarlo y se encuentran con retrasos y complicaciones para esa gestión.

Desde la Comuna reconocieron los inconvenientes y los atribuyeron a “un conflicto gremial por parte de un sector de los empleados del área”.

Las dificultades son mayores para quienes deben rendir la prueba a fin de obtener la licencia por primera vez. También hay casos de automovilistas a los que se les acabó el plazo para la renovación y deben volver a rendir el examen. Uno de ellos se comunicó con EL DIA y explicó: “Se me venció la licencia porque me cambié de domicilio y no sabía que tenía un plazo para tramitar un nuevo carné. Completé todos los trámites pero hace más de 10 días que voy a 20 y 50 y no me toman la prueba”, dijo el automovilista, que se mostró angustiado porque necesitaba el registro en regla por un viaje impostergable.

Otros conductores se comunicaron con este diario para alertar que también hay demoras en las delegaciones en las que se tramita la licencia. “Ya no se pueden tramitar las licencias de conducir en la delegaciones; luego de dos meses de paro, en los únicos puntos disponibles, hace una semana que no hay sistema y te hacen volver día tras día hasta que se solucione. Y si se te vence problema tuyo. Saqué turno hace dos meses”, dijo un lector que se comunicó por WhatsApp.

Con respecto a la inquietud por la demora en los trámites vinculados a la obtención, renovación y ampliación de la licencia de conducir, desde la Municipalidad de La Plata informaron que la misma se debe a un conflicto gremial por parte de un sector de los empleados del área.

Desde la Comuna se detalló que “los empleados afiliados a UPCN de la Dirección de Licencias, perteneciente a la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, realizan retención de tareas desde hace más de un mes, por lo que las tareas se vieron afectadas”, y agregaron que “las delegaciones que emiten licencias están en una situación similar, no dan abasto con los trámites”.

“Estamos trabajando para regularizar la situación y retomar el normal funcionamiento de los trámites”, aseguraron desde el Municipio.

Todo arrancó a principios de diciembre con una protesta de inspectores de Control Urbano en 20 y 50. Agentes que participaron de ese reclamo dijeron a este diario que estaban con retención de tareas por un pedido salarial y de las condiciones laborales. “Ahora no les renovaron el contrato a 200 trabajadores, todos de Control y Convivencia Ciudadana. Nos enteramos el 1 de enero. Estamos yendo igual al lugar de trabajo porque no hay ninguna notificación oficial. Pero cuando llegás no te permiten firmar la planilla”, dijo una de las inspectoras a la que no le renovaron el contrato.

“Por ese motivo no están tomando los exámenes para sacar el carnet de conducir, porque echaron a gente que tomaba la prueba”, resaltó la mujer, que prefirió mantener en reserva su nombre. Los trabajadores están pidiendo que los reincorporen.

Este conflicto se da justo en uno de los momentos de mayor afluencia de automovilistas que necesitan sacar o renovar la licencia para manejar vehículos.

Se calcula que cada día hábil, en promedio, se gestionan unos 300 carnets para manejar en la Ciudad. De ese total, el 74,1% es por trámites de renovación, mientras que 15,2% corresponden a aquellos que sacaron el carnet por primera vez, según las últimas estadísticas difundidas.