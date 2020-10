Por el retén en General Lavalle, sigue la "pesadilla" para los dueños de casas en el Partido de la Costa

Los propietarios de viviendas en las localidades del Partido de la Costa continuaban hoy llegando al puesto de control de General Lavalle, donde ayer se desarrolló una prolongada jornada de protesta, a la espera de que las autoridades autoricen el paso para poder avanzar con destino sus propiedades, a las que no tienen acceso desde el comienzo de la pandemia, hace casi siete meses. En este marco, quienes arribaban incluso luego de haber tramitado el permiso correspondiente, denunciaban enormes demoras a la vera de la ruta 11 y daban cuenta de la incertidumbre en el intento de llegar a destino.

Este domingo, una vez más, el retén situado a unos 25 kilómetros de San Clemente del Tuyú, donde se realiza un estricto control por parte de agentes de tránsito y policías, impedía el avance de los propietarios. Tal como denunciaron en la jornada de ayer, durante una manifestación en plena ruta, la falta de respuestas de la aplicación que habilitaron las autoridades del Partido de la Costa generó que la única alternativa para llegar hasta sus viviendas fuera subirse a un auto y manejar durante cientos de kilómetros en el intento de llegar a destino.

Como se sabe, la desesperación en el sector se debe a los crecientes hechos de robo y usurpaciones de inmuebles que no son visitados por sus propietarios desde el verano, en tanto que también apremia la necesidad de revisarlas las instalaciones, hacer reparaciones o refacciones a poco del inicio de una nueva temporada turística.

"Nosotros estamos desde anoche, tenemos el okey, solicitamos el permiso por la web. Pero tenés un problema, porque la web no te da un comprobante. Ellos te dicen que quedás en el listado, pero si acá no estás en el listado no te dejan pasar", dijo hoy un propietario de una vivienda en Mar de Ajó que se desplazaba desde la localidad de Saavedra.

"Algunos tomaron capturas de pantalla, ellos te buscan y seguís esperando. Yo en mi caso tenía una fuga de gas en la vivienda y necesito ir", explicó el hombre que se identificó como Esteban.

Santiago, otro propietario que aguardaba a que le habilitaran el paso, relató que "llegué a las 7 de la mañana y todavía están mirando en la base de datos. En mi caso desde febrero que no vengo. Sé que en mi casa hubo gente que se metió en el patio. Tramité por la aplicación y anoche salí para acá. No te mandan un WhatsApp, un mail, ni nada. Tenés que hacer casi 500 kilómetros para ver si te dicen sí o no".

El retén no sólo complicaba a los propietarios, sino que además impedía el paso, por caso, de un hombre que viajaba desde San Justo a San Clamente para visitar a su padre internado en estado delicado. El hombre, varado desde ayer a las 19 en Lavalle, dijo que "no consideran los casos de emergencia, es bastante injusto. Ves que pasan con una caña de pescar o con un mueble. Pero no te consideran para nada. Son las 11 de la mañana del domingo y me tienen esperando. Hice el trámite vía web en Buenos Aires, no sabía que había que hacerlo desde el Partido de la Costa, pero intento con el celular y no puedo".

De acuerdo con el protocolo que se aplicaba durante el control vehícular, sólo se permitía el paso de unos 60 vehículos por día. No obstante desde el viernes no paran de llegar propietarios de distintos puntos de la Provincia y de la Capital Federal que necesitan avanzar a las distintas localidades costeras para conocer el estado de sus casas y departamentos. En tanto que para el caso de quienes son propietarios de comercios y realizan actividades comerciales no sólo debían realizar el trámite a través de la aplicación web sino que también debían presentar en el control documentación que avalara su condición de comerciantes.

En el marco del fin de semana largo el puesto de control fue reforzado con agentes de tránsito del municipio del Partido de la Costa, Policía Bonaerense, personal de Salud y de Seguridad Comunitaria de esa comuna costera. Según se informó, los automovilistas que carezcan del permiso web no podrán ingresar al Partido de la Costa.

Se calcula que ayer fueron poco más de 150 vehículos los que participaron del corte de ruta, la mayoría manejados por propietarios no residentes de casas en los distintos balnearios del partido de La Costa.

Un reclamo similar al organizado en la ruta 11 se registró también ayer en el acceso a Monte Hermoso, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Allí, un grupo de propietarios no residentes a los que tampoco dejan ingresar por las restricciones de la pandemia reclamó cortando la ruta y quemando cubiertas.

Distritos como Pinamar, Mar Chiquita y General Alvarado habilitaron por ejemplo una “Declaración Jurada Sanitaria”, un registro con algunas variaciones en cada caso, para el ingreso y estadía de contribuyentes no residentes y de ciudadanos “con intenciones de establecer residencia efectiva”.

Pinamar, por ejemplo, puso en marcha a mediados de agosto un sistema que permite tramitar un permiso a través de un número de WhatsApp del Centro de Consultas por Aislamiento, con la documentación requerida adjuntada, y luego las autoridades sanitarias y de seguridad determinan si lo autorizan, teniendo siempre en cuenta el cuadro sanitario de la ciudad.

Mar del Plata, cabecera del partido de General Pueyrredón, presenta una situación distinta respecto de los distritos costeros vecinos, ya que hay 114 mil inmuebles que pertenecen a no residentes, y fuentes municipales ya ajustan los detalles de un protocolo con el registro para tramitar todos permisos que se vayan solicitando.

“Tenemos que aplicar un esquema ordenado, con ingresos escalonados, para evitar el impacto que podría tener a nivel sanitario la llegada de muchas personas en pocos días.

Para dar una idea, en la ciudad hay 70 mil propiedades de gente del AMBA”, indicó una fuente de ese municipio.