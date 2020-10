Dueños de casas en la Costa cortaron la ruta 11 para que los dejen pasar

Un grupo de propietarios de casas de veraneo en la Costa cortó ayer la ruta 11 desde la mañana hasta pasadas las 20 -a la altura de General Lavalle- para exigir que los reciba el intendente del Partido y les permita acceder a sus viviendas tras casi siete meses de restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.

Los dueños de las casas llegaron temprano a General Lavalle y cortaron el tránsito en ambos sentidos, luego de que el retén policial les negara la posibilidad de seguir camino hacia los distintos lugares de la Costa, desde San Clemente a Mar de Ajó. Al fin del día, con la noche ya caída sobre la ruta, los dueños de casas de verano decidieron levantar el corte.

Durante la tarde, los manifestantes reclamaron la presencia del intendente Cristian Cardozo, pero desde la municipalidad del Partido de la Costa insistieron en que debían realizar los pedidos a través de la web, un procedimiento que habilitaron los municipios de la Costa y de Villa Gesell en los últimos días para tramitar los permisos. Ayer, sin embargo, quienes participaron del reclamo aseguraban que la página web habilitada para tal caso no les había dado ninguna solución.

“Todavía no funciona”, contó Miguel Batista, un vecino platense que ayer cortó la ruta 11. “En el trámite online se cargan los detalles de direcciones y de datos personales –precisó-, pero cuando se llega a la última opción, al pulsar ‘Enviar’, no hay fechas disponibles hasta el 30 de noviembre. Probé todos los días y no hay nada”.

En su caso, el vecino platense contó que el termotanque que tiene en su casa de veraneo se pinchó y le tuvieron que avisar los vecinos. “Como no me dejan llegar –relató-, tuvieron que llamar a un cerrajero para abrir la casa y parar de ese modo la pérdida de agua que salía hasta la calle”.

Otro de los propietarios que ayer reclamaba y que no podía llegar hasta su casa en San Bernardo aseguraba que tomaban esa medida porque no les quedaba más opción. “No nos dan ninguna respuesta y entonces decidimos cortar –decía-. Pedimos libre tránsito para todos los propietarios; tienen que entender que tenemos que saber en qué condiciones se encuentran nuestras casas”.

Una mujer que llegó desde Florencio Varela y tiene una casa en Mar del Tuyú desde hace quince años, contó que necesita de manera imperiosa entrar a la cabecera del Partido para ponerse al día con los impuestos que la pandemia le impidió pagar: “No somos ladrones, somos propietarios, somos gente grande”, decía en medio del corte.

Los propietarios de las casas de veraneo en la Costa, es bueno recordar, reclaman poder ingresar desde hace meses, advirtiendo que temían por la seguridad de sus casas en medio de la ola de robos y usurpaciones que hubo en medio de la cuarentena.

OTROS RECLAMOS

Un reclamo similar al organizado en la ruta 11 se registró también ayer en el acceso a Monte Hermoso, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Allí, un grupo de propietarios no residentes a los que tampoco dejan ingresar por las restricciones de la pandemia reclamó cortando la ruta y quemando cubiertas.

En total, se calcula que ayer fueron poco más de 150 vehículos los que participaron del corte de ruta, la mayoría manejados por propietarios no residentes de casas en los distintos balnearios del partido de La Costa.

“El reclamo es por el ingreso a nuestras propiedades –decía otro platense en medio de la caravana de autos que cortaba el paso a la altura de General Lavalle-. Sabemos que hay casos de residencias que fueron saqueadas y hasta ocupadas. Necesitan pasar sí o sí porque hace siete meses que tienen que ver cómo están sus propiedades”.

Como se sabe, los distintos destinos de la Costa Atlántica bonaerense elaboraron varios mecanismos y protocolos para que los propietarios de inmuebles en las localidades de cada distrito que no sean residentes allí puedan ingresar a sus viviendas, en algunos casos con plazos definidos de permanencia de pocos días para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones, y en otros sin un límite de tiempo prefijado.

Los esquemas diseñados contemplan además la posibilidad de fijar residencia, de acuerdo a las excepciones planteadas por la normativa nacional en el marco de las medidas de aislamiento social por el coronavirus, y exigen guardar cuarentena y evitar contacto con otros vecinos, así como información clínica dependiendo del lugar de origen.

Distritos como Pinamar, Mar Chiquita y General Alvarado habilitaron por ejemplo una “Declaración Jurada Sanitaria”, un registro con algunas variaciones en cada caso, para el ingreso y estadía de contribuyentes no residentes y de ciudadanos “con intenciones de establecer residencia efectiva”.

Pinamar, por ejemplo, puso en marcha a mediados de agosto un sistema que permite tramitar un permiso a través de un número de WhatsApp del Centro de Consultas por Aislamiento, con la documentación requerida adjuntada, y luego las autoridades sanitarias y de seguridad determinan si lo autorizan, teniendo siempre en cuenta el cuadro sanitario de la ciudad.

Mar del Plata, cabecera del partido de General Pueyrredón, presenta una situación distinta respecto de los distritos costeros vecinos, ya que hay 114 mil inmuebles que pertenecen a no residentes, y fuentes municipales ya ajustan los detalles de un protocolo con el registro para tramitar todos permisos que se vayan solicitando.

“Tenemos que aplicar un esquema ordenado, con ingresos escalonados, para evitar el impacto que podría tener a nivel sanitario la llegada de muchas personas en pocos días. Para dar una idea, en la ciudad hay 70 mil propiedades de gente del AMBA”, indicó una fuente de ese municipio.