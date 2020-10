"Lamento, profundamente, haber llamado mafioso a Julio Grondona"

El periodista y ex jefe de prensa y relaciones institucionales de AFA, Ernesto Cherquis Bialo, realizó duras declaraciones durante una entrevista radial, donde elogió a Julio Humberto Grondona, fue lapidario con el actual presidente Claudio Tapia y denunció que el ex primer mandatario argentino Mauricio Macri lo hizo echar de la Asociación del Fútbol Argentino.

Primero le pidió perdón a Grondona. "Me equivoqué y lamento profundamente haberlo llamado mafioso. Fue un error mío porque me apresuré y hablé sin saber. Estaba equivocado. Fue cuando se gestó el Fútbol para Todos", contó en La Red, cuando le preguntaron por qué había aceptado el cargo de vocero suyo después de haber dicho barbaridades del ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. "Fue un error mío pero en vida le pedí disculpas".

"El estaba convencido que era el mejor negocio para el fútbol argentino y yo pensaba lo contrario. Mandó a relevar los contratos y se dio cuenta que yo tenía razón, lo caminaron los empresarios. Pero cuando vi que él estaba convencido del arreglo le pedí perdón, no debí haberlo llamado mafioso", continuó.

Además contó que tuvo una fuerte discusión con el ex presidente de Boca Mauricio Macri. "Le dije en la cara todo lo que se le puede decir a un canalla", aseguró y luego bromeó que nunca se imaginó más adelante sería Jefe de Gobierno porteño y presidente de la Nación. "Echen al vocero ya", dijo que ordenó Macri cuando llegó al gobierno, y su cargo en la AFA se acabó.

Por eso contó que el día que empezó la intervención de Armando Pérez se terminó su presencia en AFA. "Ese es otro canalla e inútil", definió del empresario cordobés que sucedió a Luis Segura y ocupó el sillón que durante décadas fue de Grondona.

De inmediato habló de actual conducción de la AFA y se paró en la vereda de enfrente de Tapia, que dijo "tiene un poder arbitrario y absoluto manejado por solo dos personas".

"La AFA ha perdido nivel de conducción, doctrina de institución y tiene dirigentes que no están a la altura", siguió con su denuncia y destacó que le sorprende la manera dócil que clubes como los rosarinos, los de La Plata y los grandes toman muchas medidas. "No espero nada de San Lorenzo, porque sé quién lo conduce, pero que no digan nada Boca, River y Racing es sospechoso".

Relacionó estas conductas con la persecución que realiza la AFA a los dirigentes, jugadores, técnicos y jueces que se animan a realizar una crítica. "Lo que era una institución potencia se ha convertido en el verdadero canvalache detallado por Discépolo".

"Hicieron una Asamblea virtual un año antes para echar a Angelici y para dejar en el poder a Tapia, una barbaridad", agregó.

Por último dijo que para él fue una vergüenza que el torneo de Primera División se haya interrumpido sin descensos. "Muchos creen que fue para favorecer al Gimnasia dirigido por Diego Maradona, pero en realidad fue para salvar a Central Córdoba de Santiado del Estero".