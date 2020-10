Informe Pincha: "Todos queremos que arranque el torneo", dijo Desábato

Leandro Desábato, DT de Estudiantes, brindó una conferencia de prensa virtual en la que repasó los trabajos que están encarando durante la pretemporada en medio de la pandemia, pero también se refirió a la ida de Nahuel Estévez y a los juveniles con los que cuenta para afrontar el torneo que se viene, aunque aún no tiene fecha de inicio.

En el encuentro con los periodistas, en el que participó eldia.com, este medio le consultó al entrenador sobre cómo le cayó el parate y respondió: "Como dice mi mamá, no hay mal que por bien no venga". Luego continuó diciendo que "a nosotros nos vino bien para pensar y analizar, mirar a los jugadores nuestros, los que podían llegar a venir, para qué y por qué podían venir, y si esos jugadores se podían identificar con la gente. Después todo se hizo muy largo. Estamos contentos porque pudimos trabajar pero con muchas limitaciones. Aún así nos vienen bien por los amistosos, sabiendo que lo que estamos buscando es corregir errores, por lo que es más fácil que jugar por los tres puntos. El jugador, en esa vorágine del día a día, no te deja pensar. Por eso este tiempo sacamos conclusiones de muchos jugadores. De todas formas todos queremos que arranque el torneo".

A la hora de calificar la salida del plantel de Nahuel Estévez, que se fue al Spezia Calcio, equipo recientemente ascendido a la serie "A" de Italia, sostuvo que "estaba con mucha confianza y sus compañeros confiaban en él. Maneja la pelota parada y tiene gol. En la construcción del equipo lo más importante es el equipo. A partir de ahí tenemos que tratar de olvidarnos de Nahuel porque ya no está. Si viene un jugador en su lugar nos tiene que dar lo que nos daba él. Traer para rellenar no es mi idea".

Respecto a los juvenil Darío Sarmiento y David Ayala el DT dijo que "son los más chicos y hay que ir de a poco. Son grandes jugadores. Si construimos un equipo ellos van a ingresar y a darle la calidad que tienen". Luego le reservó un párrafo aparte al pibe Sarmiento por las ofertas que llegaron por él: "Nadie duda de la capacidad que tiene, lo tuve en Reserva, pero la realidad es que hay que llevarlo de a poco. Es un pibe que vino a la pretemporada con otro cuerpo, más relleno, con más músculos. Es entendible las cosas que le pasaron por la cabeza porque se hablan de muchos millones. Hay que llevarlo tranquilo".

En relación al estilo de juego que pretende, el Chavo dijo: "Hay que buscar equilibrio por eso optamos por el 4-4-1-1 o el 4-4-2 o el 4-3-3 a la hora de defender. Hoy es a lo que los jugadores mejor se adaptan y con los sistemas que podemos sacar lo mejor de cada uno. Tenemos que tener dos jugadores por puesto para que eso los mantenga muy competitivos. El esquema que manejamos es el que hicimos con Temperley y Huracán".