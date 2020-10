En La Plata, las expensas llegarán con un incremento de entre el 10% y el 15%

Las expensas de este mes llegarán con un aumento de entre un 10 y 15 por ciento. Algunos ya recibieron la suba el mes pasado, pero una buena cantidad de edificios tendrá la suba en la cuenta mensual del costo que calculó el consorcio. La suba salarial de los encargados de edificios y de los costos operativos generó la suba del monto a pagar. Se aguarda, según se informó, un nuevo incremento para diciembre y otro para marzo.

Hoy una expensa de un departamento de un dormitorio en el centro de la Ciudad ronda entre los 3.800 y los 4.500 pesos, según los servicios que tenga el edificio. Y por ejemplo, en la zona del Parque San Martín, donde hay cada vez más torres de departamentos, el precio de la expensa ronda entre los 3.400 y 3.600 pesos, según indicaron fuentes de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.

Mariel Ghizzo, presidenta de la Cámara de Administradores local explicó que además de la suba salarial para los encargados de edificios “se registraron aumentos en los servicios de mantenimiento de ascensor, rampas y bombas de agua”. Otros administradores también plantearon que subió el valor de los productos de limpieza, producto fundamental en estos tiempos, tomando en cuenta que su uso es intensivo para combatir la pandemia de coronavirus.

Otra situación que impactó al sector fue la imposibilidad de seguir con el auxilio salarial que representa la Ayuda para el Trabajo y la Producción (ATP), para pagar la mitad del salario del sector. Y se agrega otro dato: varios encargados de edificio tuvieron que aislarse por patologías de riesgo preexistentes a la pandemia, razón por la cual algunos consorcios tuvieron que apelar a un reemplazo de personal o bien a una empresa de limpieza para hacer los trabajos elementales. “Se paga el doble, porque se paga el salario al empleado que tuvo que aislarse, al que lo reemplaza o a la empresa de limpieza”, expresó Ghizzo.

En la Ciudad hay cerca de 1.800 encargados, según informaron meses atrás en el sindicato que los agrupa. Según coincidieron distintos administradores de consorcios consultados, el salario de un encargado con 8 horas de turno y 10 años de antigüedad ronda los 55.000 pesos promedio, más las cargas sociales, lo que significa una erogación cercana a los 100.000 pesos mensuales para el consorcio.

También plantearon en el sector que hay una morosidad que se sostienen entre un 30 y 35 por ciento.

En algunos consorcios sacan las siguientes cuentas: “si se toma en cuenta que el sueldo del encargado es un 60 por ciento de la expensa y subió el 10 por ciento en este mes, hay que añadirle un 50 por ciento porque ya no hay ayuda del Estado con el ATP”.

El incremento salarial acordado para los encargados es del 29%. El primer tramo llegó en septiembre en una franja de edificios y en otros llegará este mes, con un 15% de suba de sueldos retroactivo a julio. En diciembre se sumará otro 8%, y en marzo, el 6% restante.

La primera entrega del aumento impactó en septiembre y en otros casos llegará este mes. La segunda cuota del incremento, llegará a fin de año. Y en marzo se especula que puede llegar a sumar alguna cláusula salarial que se apruebe a principios de 2021.

El nuevo acuerdo, cabe indicar, fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y lleva las firmas de los representantes de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI), la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH) y la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (CAPHAI).

El sueldo del encargado representa gran parte de la expensa, según remarcan los administradores de consorcios. En la mayoría de los casos es el 70 por ciento de ese valor mensual.

Con respecto a la morosidad, si se mantiene el nivel de atraso en los pagos, algunos administradores creen que en el corto o mediano plazo puede afectar a quienes pagan la expensa en tiempo y forma, porque no descartan sumar un plus para recuperar lo que no pueden recaudar por la falta de pago de un tercio de los consorcistas. Luego, esos casos terminan con un acuerdo de pago, o bien, en el peor de los casos, con una demanda judicial.