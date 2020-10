Juan Grabois y Luis Novaresio se cruzaron por el papa Francisco: "Si querés hablá vos solo"

Momentos de tensión se vivieron al aire de Animales Sueltos por una discusión que protagonizaron el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, y el periodista Luis Novaresio.

Todo se originó por la supuesta visita que hizo días atrás el dirigente social al papa Francisco en el Vaticano. Fue en ese marco que, en su rol de entrevistador, Novaresio quiso indagar sobre el tema pero el dirigente salió con los tapones de punta y se negó a responder cualquier pregunta relacionada al Sumo Pontífice.

"Yo no hago ningún comentario sobre el vínculo que tenga con el Papa, eso te lo dije reiteradas veces", le advirtió.

Novaresio retrucó al respecto: "No te voy a preguntar qué te dijo". Pero inmediatamente Grabois agregó: "No te voy a contestar".

"Entonces estuviste", dijo el conductor mientras que el dirigente, que quiso distender el momento riéndose, le recriminó: "Eso es una cosa que siempre hacés: cuando no te contesto es que sí".

Sin embargo, el periodista le dijo que, si fuera al revés, él le diría automáticamente que no, sin dudar, porque no estuvo reunido con el Papa. "No pasa nada que hayas estado; si no me decís: 'sí, estuve, pero no voy a hablar'".

Ante su insistencia, el dirigente social respondió: "Si querés hablá vos solo, yo no voy a hablar del tema... Si estuve o no, si viajé o no. No voy a hablar porque es un tema que se utiliza con mala leche siempre, por el problema que tenemos en la Argentina de querer embarrar todo lo que tiene alguna trascendencia".