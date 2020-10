¿Por qué no se podrá prender el aire acondicionado este verano?

Se viene el calor y en medio de la pandemia recomiendan tener los ambientes ventilados. pero claro, muchos ya se preguntan: ¿vamos a poder prender el aire acondicionado? Ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no sólo dio lugar al uso de la app "Cuidar Verano" como uno de los requisitos a tener presente quienes decidan veranear en la Costa Atlántica, sino que al mismo tiempo entre las medidas protocolares se desestimó el uso de los aires acondicionados en los lugares de alojamiento, debido a que se asocia a estos artefactos de ventilación con dificultades para mantener el ambiente en buenas condiciones en relación con el coronavirus.

La medida causó sorpresa debido a que por ejemplo no se requerirá hisopados para ingresar a las localidades de la Costa Atlántica. De esta forma, saber si se va a poder usar o no el aire acondicionado generó cierta inquietud entre quienes ya piensan en arribar a las ciudades balnearias para pasar algunos días de descanso tras un año agitado y estresante marcado por diversos avatares desatados a raíz de la SARS Covid-19.

Cabe destacar que la polémica y a la vez la incertidumbre por el uso del aire acondicionado viene de meses atrás. Hay que remontarse a enero, precisamente a los primeros momentos de asedio del virus en China, cuando comenzó a investigarse si un aire acondicionado fue causante de expansión del virus en un pequeño restaurante de la ciudad de Guangzhou. En el lugar no había ventilación adecuada, sólo contaban con uno de estos artefactos. Lo cierto es que 10 de las 93 personas que asistieron a ese reducto dieron positivo a Covid-19 y desde allí se puso la lupa sobre estos aparatos eléctricos.

Con respecto a este caso se tomaron muestras y se realizaron análisis de los conductos del aire acondicionado y no se hallaron rastros de coronavirus. No obstante, no se descarta que la ventilación de estos aparatos hayan servido para la vehiculización del virus a través de los aerosoles. Esta situación llevó a científicos de todo el mundo a poner el foco sobre las posibles formas de transmisión aérea del virus.

Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda por el momento que en los lugares cerrados o que no cuentan con un sistema de ventilación adecuado "que se aumente la tasa de ventilación por medios naturales o mecánicos, preferiblemente sin reciclar el aire”. “En caso de que no pueda renovarse el aire, es preciso limpiar los filtros con frecuencia, sobre todo en los puestos donde hay un riesgo medio o alto de exposición al COVID-19 para los trabajadores, como ocurre con los que atienden a los clientes en el comercio minorista o en los alojamientos turísticos y con los trabajadores domésticos”, asegura la OMS.

Linsey Marr, profesora Charles P. Lunsford de Ingeniería Civil y Medioambiental en Virginia Tech y experta en ciencias de aerosoles, explicó que "al volver a circular el mismo aire, el virus permanece en el edificio en vez de ser reemplazado por aire proveniente del exterior, en el que supuestamente no hay virus”. La especialista además dijo, en relación con el episodio ocurrido en el restaurante chino, que no se han comprobado casos de propagación del virus por el coronavirus. Pero por otro lado especificó que se han encontrado partículas del virus en los aerosoles, con lo cual no descartan que este haya sido el motivo de los contagios en el restaurante de China.

Para el caso de los hogares, Marr dijo que el virus no debería ser un problema si se convive con el grupo de personas con el que se estuvo expuesto en este tiempo, pero que la situación se complicaría para el caso de compartir momentos con personas ajenas al círculo íntimo. Además, hizo hincapié en preservar la calidad del aire que circula dentro del hogar, para lo cual recomendó adquirir filtros que eliminen en alto porcentaje las partículas de aire, incluso las pequeñas gotas y los aerosoles. A su vez, recomienda abrir ventanas para diluir y limpiar en aire encerrado en la casa. Del mismo modo, para el caso de viajes en auto, recomienda viajar con ventanillas bajas para hacer recircular el aire y mantener el ambiente limpio y sano.