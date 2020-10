“Para la vacunación masiva estaría faltando al menos un año”, aseguró Marta Cohen

Antes de retomar sus actividades en el hospital de Sheffield, la doctora Marta Cohen volvió a aportar claridad respecto a la vacuna de Oxford, que tiene en vilo al mundo ya que es el proyecto que estaría más avanzado para combatir al coronavirus, la pandemia que pateó el tablero mundial.

Desde el Reino Unido habló con EL DIA y, como primera medida, pidió bajar un poco la ansiedad ya que todavía no está aprobada y le faltan algunos detalles por resolver. Dijo que en el mejor escenario las primeras dosis estarán para un grupo social a finales de año, en Europa, pero para toda la población podría faltar alrededor de un año.

“La vacuna hoy es una esperanza, ojalá que haya varias porque habrá que vacunar a 6 mil millones de personas, con dos dosis a cada una. Por eso es importante que se produzca más de una vacuna”, comenzó su diálogo esta doctora nacida en Trenque Lauquen, formada en la Universidad Nacional de La Plata y con larga trayectoria en nuestra ciudad. “Se requerirá de una gran infraestructura de laboratorios y mucha mano de obra humana”.

De inmediato avisó que eso no sucederá para el mes de marzo, pese al optimismo que se generó en algunos países del mundo, entre ellos Argentina. “La vacuna de Oxford se estaría aprobando para antes de fin de año, e incluso hay más de 100 millones de dosis listas para ser utilizadas en el Reino Unido”, avisó.

“El gobierno inglés fue muy claro: no se vacunará de manera masiva a todo el pueblo en el nivel inicial, sino que se administraría a las personas mayores de 65 años y los vulnerables que tienen comorbilidades. Según dijeron en el Reino Unido para la vacunación masiva estaría faltando un año aproximadamente”, continuó. No descartó que para el mes de marzo pueda empezar a administrarse las primeras dosis en el segmento social mencionado, pero que de ninguna manera será algo masivo.

En paralelo con los laboratorios en Inglaterra e India, AstraZeneca tendrá su producción en México y Argentina para todo Latinoamérica, que podría tener hasta 50 millones de dosis.

“Tenemos una gran esperanza pero hay que tener en claro algunas cosas: no está aprobada aún y cuando lo esté tiene que ser segura, eficaz y dar una inmunidad de al menos 6 meses. Es muy importante que por lo pronto la gente se siga cuidando con el uso de barbijo, limpieza de manos y mantenga el distanciamiento social. Es fundamental mantenerse en la burbuja de cada uno”, siguió con su análisis.

Además les sugirió a los gobiernos que amplíen la cantidad de testeos en la población. Reveló que en el Reino Unido se realizan 350 mil diarios y se detectan 17 mil positivos. “Se aspira llegar al millón por día en el mes de diciembre, porque el mayor número de infectados es asintomáticos y sobre todo jóvenes de 16 y 32 años. Es importante identificarlos y aislarlos”.

“En Argentina se están haciendo 26 mil test diarios, pues hay que llegar a muchos miles más. Y apuntar a los asintomáticos que son los que están transmitiendo la infección. Algunos lo hacen con poca carga pero otros con mucha, aquí en Inglaterra se los conoce como `super spreaders` (súper contagiadores)”, analizó y contó que en la University College London publicó un informe la semana pasada donde se testaron varios barrios de Londres y 39.040 mil casos arrojaron positivos. De ese total, el 77% era asintomático. “Tenemos que capturar más número de casos para interrumpir a esta enfermedad”.

Argentina llegó ayer al millón de casos en siete meses. Marta Cohen dijo que los motivos son varios y combinados. Y remarcó que aquí “no hay un millón de casos sino 7, lo mismo que en el mundo no hay 39 millones sino 300 millones”.

En ese sentido apuntó que es imprescindible la responsabilidad individual, que hizo que algunos países hayan logrado frenar el crecimiento del coronavirus. Citó a Uruguay entre otros. “Pero hay muchos factores: educación, pobreza, asistencia social, hacinamiento y la realidad económica”.

“Los gobiernos no están sabiendo llegar a los jóvenes, que escuchan a sus pares. Hay que entrenarlos para ellos mismos sean los que trasladen el mensaje. Me parece un aspecto clave porque son quienes están, hoy en día, transmitiendo la enfermedad”, siguió.

Por otra parte remarcó que la vacuna no debe ser obligatoria, porque tiene que ser segura y entiende a que haya personas que todavía tengan dudas. De todos modos aseguró que ella seguramente se vacunará como lo hace todos los años contra la gripe o cuando lo hizo contra la gripe porcina o la fiebre amarilla cuando debió viajar a países que lo indicaban. “La vacuna contra el sarampión sí debe ser obligatoria, esta no”.

Por último se refirió al regreso a clases de los chicos y no tuvo dudas. “Acá las clases volvieron en septiembre con un estricto protocolo. Entran por separado y no se juntan en los recreos. Y cuando hay determinados casos en un grado lo mandan a cuarentena. Lo bueno es que como no se juntan no tienen que cerrar las escuelas sino aislar al grado”.

“Los chicos deben volver a la escuela. Está demostrado que tienen menor riesgo de contagiarse aunque se contagien. Y en un número muy pequeño se mueren con coronavirus y no por coronavirus. Hay que considerar el daño que les produce en la salud estar todo un año encerrados, sin contacto con sus pares más allá de una computadora. Para su regreso se deben hacer muchos test rápidos a los alumnos y maestras. Pero las clases tienen que regresar”, cerró la doctora.