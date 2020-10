La acusan de usurpar la casa de un menor huérfano

Facundo tiene 15 años y luego de que murió su madre se mudó con su papá a una casa de 147 entre 520 y 521, pero la vida lo golpeó de nuevo recientemente: el hombre falleció y el chico quedó huérfano, conviviendo con la pareja de su padre, una enfermera de Ramos Mejía a la que se identificará por sus iniciales, A.D.V.S, quien ahora- denunciaron sus allegados- lo echó de la casa y se le quedó con pertenencias, por lo que reclaman “la urgente intervención del Estado y la Justicia”. Según contaron el menor, los vecinos y sus allegados que ahora le están dando refugio, “además de echarlo de la casa (la mujer) tiene sus documentos retenidos”.

“Hace ocho meses mi padre comenzó una relación con esta señora y cuando él falleció ella empezó a cambiar su actitud conmigo. Desde que mi padre quedó internado ella retiene mi documentación, DNI, tarjeta de obra social y tarjeta de cobro de pensión. Le pedí toda mi documentación, y me dijo que estaban en la funeraria. Yo con anterioridad había ido y me habían dicho que ellos no pueden tener esas cosas”, dijo el adolescente.

Relató que en los últimos días, frente a su insistencia para que le devolviera esos documentos, la enfermera le respondió que era su “supuesta tutora, me agarró del brazo muy fuerte, a tal extremo de empezar a lastimarme, una amiga intentó parar esta situación pero también fue agredida por ella”. Aseguró el menor que la enfermera abría empujado y tomado de los pelos a su amiga, hasta que los “obligó a salir de la casa”, luego de lo cual ya no pudo regresar .

“El pasado 17 de octubre fui con Silvana, la mamá de mi amiga, con la intención de agarrar mi ropa porque cuando me echó, ni siquiera me dio la oportunidad de agarrar mis pertenencias. Al intentar abrir mi portón, me di cuenta de que la señora me cambió la cerradura”, por lo que la madre de su amiga decidió llamar al 911, finalizó el joven de 15 años.

Facundo vive actualmente en la casa de esta amiga, cuya madre explicó que trató de razonar con la actual ocupante de la propiedad del menor: intentó “hacerle entender que la casa es de él y dijo que Facundo se había ido sólo, cosa que no es cierta”, insistió.

Tras el alerta al 911, que acercó al domicilio a un patrullero con dos policías, Facundo logró acceder a su casa acompañado de un uniformado: “Lo que él me manifiesta es que cuando ingresó, el lugar estaba llena de gente, faltaban muebles, la habitación de él estaba sin sus cosas. Retiró las pocas que encontró y desde ese día Facu vive conmigo, desde hace 15 días”, relató Silvana.

“Esta mujer se abusó de la vulnerabilidad de un menor” -aportó-, por lo que este sábado decidieron manifestarse a las 15 frente a la vivienda supuestamente usurpada, en 147 entre 520 y 521.