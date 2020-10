Se retiraron los ocupantes del campo de los Etchevehere tras la orden de la Justicia

La jueza María Carolina Castagno ordenó hoy el "reintegro en forma inmediata" del predio Casa Nueva, en la provincia de Entre Ríos, a los hermanos varones de la familia Etchevehere, en el marco del conflicto que mantenían con su hermana Dolores, y ordenó a la policía provincial el desalojo de sus ocupantes.



En una resolución leída esta mañana en los tribunales entrerrianos, la magistrada resolvió "restituir el campo" y "disponer el reintegro en forma inmediata del predio, con cuidado de las personas y bienes, solo acudiendo a las fuerzas en caso de que se torne indispensable".



En la parte resolutiva del fallo, la jueza Castagno dispuso hacer lugar a los recursos de apelación que habían sido interpuestos por la fiscalía y la querella, que habían cuestionado la resolución del juez de La Paz Raúl Flores, quien había rechazado el desalojo.



"Siempre, cada vez que yo trato de ejercer mis derechos hereditarios, mis derechos naturales, siempre la Justicia de Entre Ríos, favorece a los corruptos, aceptas sus ordenes: No voy a salir de acá, me van a sacar muerta", expresó hoy Dolores Etchevehere, tras conocerse el fallo.



Dijo además que la resolución judicial es una muestra de que "la Justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos" y un "ejemplo" de lo que ella vivió en los últimos "11 años de calvario", en un audio difundido por uno de sus abogados, Juan Grabois.



En tanto, los miembros del Proyecto Artigas anunciaron que "van a respetar las decisiones de la Justicia" y apelarán el fallo de Castagno.



"Como lo dijimos siempre, respetamos las decisiones de los organismos democráticos y de la ley, y por supuesto que no compartimos la mirada de esta jueza. Apelaremos para que intervenga el tribunal superior", afirmó uno de sus abogados, Facundo Taboada en declaraciones a la Radio AM 750.



Grabois anunció a través de su cuenta de Twitter que a las 15 realizarán "declaraciones públicas con nuestra posición sobre el fallo adverso y los pasos a seguir desde el Proyecto Artigas".



La jueza falló "disponer el reintegro inmediato" del campo Casa Nueva a Las Margaritas S.A., en la persona de Leonor Marcial de Etchevehere, que junto a sus tres hijos varones había pedido el desalojo del campo familiar, argumentando que había sido usurpado ilegalmente el pasado 15 de octubre.

En tanto, el dirigente social y abogado de Dolores Etchevehere, Juan Grabois, aseguró hoy que los integrantes del Proyecto Artigas se retirarán a las 19 del predio Casa Nueva en Entre Ríos para acatar el fallo que dispuso el desalojo, pero advirtió que continuarán "la batalla en la justicia" y, de hecho, confirmó que ya apelaron ese dictamen.



"Como Proyecto Artigas decidimos retirarnos de Casa Nueva y continuar la batalla en la justicia", expresó Grabois en una carta que leyó a través del canal de YouTube.



"Recomendamos a Dolores (Etchevehere) que siga el mismo temperamento", siguió Grabois, pero aclaró que "ella no está dispuesta" y que permanecerá a su lado un grupo de mujeres "para resguardar sus derechos humanos y garantizar que se respeten".



En su mensaje, Grabois aceptó que la decisión judicial significó para el grupo haber "sufrido una derrota", pero -dijo- dejarán el lugar "con la dignidad de estar dando una lucha noble y justa".



"Pedimos al Gobierno provincial que garantice la seguridad de las personas que se retiran", expresó y contó que el equipo jurídico del proyecto apeló el fallo de la jueza María Carolina Castagno, quien ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio Casa Nueva a los hermanos varones de la familia Etchevehere.



Asimismo, ordenó a la Policía de Entre Ríos iniciar el lanzamiento (desalojo) y "hacer cesar el delito de manera inmediata, con el mayor cuidado de las personas y los bienes, identificando a los ocupantes".



Tras conocerse el fallo, Luis Etchevehere, exministro de Agricultura del Gobierno de Mauricio Macri y uno de los dueños del campo, aseguró que "es importante no perder la calma", y pidió que este caso "sirva para que la gente pueda confiar en la justicia y en el derecho".



"Nosotros vamos a esperar afuera hasta que salga el último usurpador y recién ahí vamos a entrar a nuestra casa", apuntó ante los medios apostados frente a la tranquera del campo familiar.



A su turno, Leonor Etchevehere afirmó que "acaba de concluir una aventura política y la justicia definió que esto era una usurpación".



"El Gobierno nacional y el de Entre Ríos usaron a mi hija como un instrumento", agregó, y se mostró confiada en que "la familia finalmente se va a unir".



La titular del PRO, Patricia Bullrich, quien siguió el fallo junto a los hermanos Etchevehere en una carpa montada frente al campo, aseguró por Twitter que la decisión judicial constituye "un verdadero acto de Justicia" y "es un precedente para frenar otras usurpaciones en el país. Sobre este tema no puede haber grises: yo estoy del lado de la ley, siempre. Es importante que el Gobierno se ponga del lado de las víctimas y no del delito".