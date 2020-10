Garro vuelve a la carga con el desalojo de la mega toma de Los Hornos y asoma otra disputa con Kicillof

La mega toma de Los Hornos, una usurpación de terrenos más grande y con más familias que la de Guernica, ya se perfila como otro eje de conflicto político en el marco del debate instalado en las últimas semanas en torno a la propiedad privada y el acceso a la tierra.

A pocas horas del operativo de la Policía Bonaerense para echar a los ocupantes del predio de Guernica, el intendente de La Plata Julio Garro volvió a la carga hoy con el pedido para que la Justicia avance con el desalojo de los terrenos del ex Club de Planeadores, unas160 hectáreas ubicadas entre las calles 76 a 91 y 141 a 153.

Garro pide el “inmediato desalojo y reubicación" de las familias que se encuentran en la mega toma, que comenzó a fines de enero pasado sobre esos terrenos que son propiedad del Estado nacional y que, según un estudio de especialistas de la UNLP están en la planicie del Arroyo Regimiento y corren serio riesgo de inundación. “El Estado no puede fomentar la ilegalidad. Son tierras inundares que ponen en riesgo la vida de los vecinos”, dijo el intendente platense en declaraciones dadas a conocer hoy.

El planteo del jefe comunal platense amenaza con abrir otro frente de tensiones con la Provincia. Es que el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque viene trabajando en un plan para urbanizar la toma de Los Hornos y generar allí lotes con servicios y desarrollar un plan de viviendas a partir de la cesión de las tierras por parte de la Nación.

Pero en la Comuna platense quieren que, antes de urbanizar, la Justicia y la Policía hagan un operativo similar al de ayer en Guernica y desalojen los terrenos.

Garro, que mantuvo algunas reuniones con Larroque por el tema, salió hoy a denunciar que la toma "sigue avanzando y el proyecto de urbanización se sigue deteriorando”. En la Municipalidad platense vienen advirtiendo que la usurpación se expande a partir de una modalidad que no tiene que ver con los problemas de acceso a la vivienda sino con la especulación de algunos ocupantes que están marcando terrenos y lotes con la idea de venderlos a nuevos ocupantes.

"Cuando se hizo el primer censo, a principios de año, había unas 200 familias. Y hoy, con el trabajo que estamos haciendo con drones, vemos que hay unos mil lotes 'marcados', con postes y alambrados precarios", dicen cerca de Garro.

Hoy, el intendente platense salió además a plantear que las tomas en la Ciudad "no responden sólo a un déficit habitacional, hay una intencionalidad política detrás, el Estado debe intervenir, no puede fomentar la ilegalidad”, sostuvo y aclaró que “el 95% de las personas que están en las tomas no son de La Plata”.

Garro remarcó que “el Estado nacional y provincial deben dar pautas claras, hay que ponerle un freno a la ilegalidad, no se puede premiar ni defender al delincuente” y remarcó la importancia de que la Justicia “actúe con celeridad para desalentar cualquier intento de toma de tierras”.

La mención del intendente a Nación y a la Provincia no es casual. En la Comuna platense entienden que la falta de definiciones claras y de avances en el plan de urbanización que diseñó el "Cuervo" Larroque está paralizando la causa por la usurpación, que lleva adelante el Juzgado Federal 1 de La Plata, subrogado por el juez Adolfo Gabino Ziulu y donde Garro se presentó como querellante.

"Nosotros también apoyamos el plan de urbanización que plantea el gobierno nacional y provincial. Pero lo que pedimos es que para avanzar primero se ordene primero el desalojo de las tierras para poder hacer todas las obras de infraestructura que se necesitan, antes de que los lotes sean habitados", dicen en la Comuna platense.

Cerca de Garro apuntan específicamente contra el gobierno nacional, dueño de las tierras, por la "inacción" que, entienden, están mostrando con respecto a esta usurpación, mucho más grande y más poblada que la de Guernica. "La toma lleva 8 meses. Se inició en febrero y aun no hay soluciones a la situación habitacional ni tampoco sobre el proyecto urbanístico", aseguran.