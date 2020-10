Aníbal Fernández cruzó a Romina Manguel por Cristina: "No es capaz de tocar un centavo "

La mesa de "PH: Podemos Hablar", el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé, se puso picante este fin de semana por un cruce que mantuvieron el siempre berborrágico Aníbal Fernández y la periodista Romina Manguel en torno al tema de las causas por corrupción que afronta la vicepresidneta Cristina Kirchner.

El programa levantó temperatura cuando Manguel le preguntó al ex jefe de Gabinete y actual interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) por qué considera "que Mauricio Macri es un chorro y Cristina no".

"Por eso. Porque Mauricio Macri es un chorro y Cristina no", expresó Fernández. No conforme, la periodista le retrucó "no me estás contestando. Los dos están en la Justicia y las causas de Cristina están más avanzadas... ¿entonces es una cuestión de fe?".

"No, es una cuestión de conocimiento. Yo sé lo que le inventaron a Cristina, y también sé lo que se robaron en la gestión. Yo sé de lo que estoy hablando", vociferó Fernández.

Luego agregó que la ex presidenta no robó "porque Cristina es incapaz de tocar un centavo de nadie, y todas las causas que tiene son inventos".

"Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y dentro de unos años, cuando veas que haya terminado todo como va a terminar, me lo reconozcas", expuso.

Al hablar de Macri, el ex aspirante a la gobernación bonaerense señaló que el Correo, Autopistas del Sol, Parques Eólicos, la venta de las tierras del Estado a su familia". "Te puedo mostrar 100 ejemplos. Y de Cristina no hay nada, solo inventos", añadió.

En ese momento intervino el conductor: "¿Y si te digo Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio de Vido...?".

Fernández respondió que "A Lázaro Báez, que lo juzguen; a De Vido, que lo juzguen; de Cristóbal López, soy abogado de él y sé lo que hicieron, se le quisieron quedar con todo", contestó.

Y expresó que "es para que todos los que tienen una empresa se preocupen porque esos tipos fueron por el patrimonio de alguien que era impecable".