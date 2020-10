La historia de las "joyas" de El Mono de Kapanga que tuvo que sacarse después de 17 años

La directiva del jurado de Masterchef Celebrity fue clara: no puede ingresar con pulseras y collares a la zona de la cocina. La explicación también: entre fuegos, equipamientos y ollas, los accesorios pueden ocasionar accidentes.

A regañadientes El Mono de Kapanga debió aceptar el pedido del jurado y por primera vez en 17 años, según contó, se vio obligado a quitarse todas sus joyas. “No pensé que me harían sacar las joyas”, se lamentó Fabio y bromeó: “A Mario Baracus no le gusta esto. Hace 17 años las tengo" dijo Martín Fabio, un poco dolido por la situación.

Así le dio paso a una historia que en las últimas horas se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Es que el rockero también brindó detalles sobre la última vez que se había visto obligado a sacarse sus pulseras y collares.

"Todas tienen un significado, la última vez que me las saqué fue en el 2003 en la cancha de Ferro, en un partido de Quilmes versus Argentino Juniors que me llevaron preso. Me sacaron los cordones, el cinturón, las cadenas... Como nunca mas caí preso, al día de hoy vienen conmigo”.

Ante la mirada de Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular y el asombro del conductor, Santiago del Moro, el Mono se sacó las pulseras y luego las cadenas y las cruces que llevaba en el cuello.

Ya despojado de varios objetos, pidió quedárselas y el jurado lo dejó. “No se puede tener crucifijos, pero vamos a hacer una excepción”, dijo uno de los chefs.